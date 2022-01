Tilsa Lozano revela que encaró a joven que le tomó fotos sin consentimiento: “Fue molesto”

Tilsa Lozano envió un fuerte mensaje a sus seguidores luego de ser fotografiada por una persona sin su consentimiento. La influencer, quien días atrás expresó su emoción por contraer matrimonio, afirmó que se encontraba disfrutando de un día de playa junto con Jackson Mora y sus hijos cuando sintió que alguien estaba capturando imágenes.

La también conductora de televisión se mostró más que indignada al ver su privacidad afectada en un momento tan privado como un paseo familiar.

Tilsa Lozano encaró a persona que la fotografió

Tilsa Lozano contó que la joven mujer que le estaba tomando fotos lo hacía ocultándose y con la intención de captarla desprevenida. “Estaba en la playa como cualquier ser humano y me doy cuenta de que alguien me estaba tomando una foto. Cuando uno se agacha en la playa, te sale la panza, la celulitis, todo”, precisó.

Sin embargo, aseguró en su cuenta oficial de Instagram que no tiene problema en retratarse junto a sus seguidores si es que se lo piden.

“La chica me estaba tomando fotos, entonces yo le digo: ‘Si tú quieres tomarte una foto conmigo, obviamente yo me la voy a tomar encantada’. Pero que me estés tomando fotos escondiéndote, invadiendo mi espacio y mi privacidad, de una forma súper incómoda, me fue bastante molesto ”, agregó en la red social.

Tilsa Lozano cuenta detalles de su boda con Jackson Mora

Tilsa Lozano y su pareja Jackson Mora se comprometieron en el 2021 y este año podrían contraer matrimonio. La modelo aseguró que ya se encuentra haciendo planes para la ceremonia e incluso contó algunos detalles de su luna de miel durante una transmisión con Mujeres al mando.

“(Para la luna de miel) Hay un lugar que no conozco y él tampoco conoce, que es Hawái, que siempre he querido conocer”, dijo luego de afirmar que se casará en primavera.