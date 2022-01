Familiares del cómico ambulante ‘Pimpollo’ piden ayuda por grave estado de salud

El cómico ambulante Carlos Hidalgo Corcino, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Pimpollo’ o ‘Cara de caballo’, se encuentra en una situación crítica desde hace unos meses luego de haber caído del bus en el que viajaba.

Como consecuencia de la tragedia, el comediante de 63 años, que lleva más de 40 años dedicado al entretenimiento callejero, terminó con una hemorragia interna que lo viene aquejando desde entonces. Por ello, sus familiares y compañeros del arte pidieron apoyo para ‘Pimpollo’.

El youtuber Koki Santa Cruz visitó al cómico 'Cara de caballo'. Foto: Koki Santa Cruz/ Youtube

Debido a la pandemia por la COVID-19, los artistas de la calle fueron impedidos de trabajar en la alameda Chabuca Granda, siendo uno de los restringidos Carlos Hidalgo, y por ello empezó a laborar en los buses. Cabe resaltar que él junto al recordado cómico ‘Tripita’ fueron los fundadores de la comedia en plazas públicas a fines de los años 70′ y en los 90′. Saltaron a la fama con un programa en Latina, donde participaron junto a ‘Tornillo’, ‘Cholo Juan’, ‘Waferita’, ‘Pompinchú', Jhonny Carpincho, ‘Bibi Wantan’, ‘Contito’, entre otros artistas más.

“Estaba carreando (trabajar en transporte público) para llevar sustento a mi casa, me caí del bus. Me lastimé la pierna y brazo, pero no le di importancia, cuando llegué a mi casa comencé a cojear. Arrastrándome llegué a mi cama”, comentó el popular ‘Pimpollo’.

El dolor fue tan grave que le impidió caminar

El youtuber Koki Santa Cruz fue quien dio a conocer la noticia, y por ello se acercó a la casa del cómico para sorprenderlo y llevarle un apoyo económico. Asimismo, la esposa de ‘Caballo’ comentó la gravedad del estado de salud de su pareja.

“Estaba mal de la pierna y brazo derecho. Nos enfocamos más en la pierna porque no podía caminar, lo enyesaron y estaba en terapias. En el brazo se le rompió el tendón, y estaba tomando medicinas hasta que se fue a vacunar. La enfermera no se percató de las medicinas que tomaba y de noche se enronchó. De noche se sintió mal y vomitó sangre, lo llevé al hospital, nos dijeron que estaba con una hemorragia interna. Lo internaron y ahora lo están inyectando, no puede tomar pastillas”, indicó su esposa Mayra.

¿Cómo ayudar?

Ahora, el artista necesita una intervención quirúrgica de urgencia. “Lo más probable es que lo operen, el dolor de su brazo es fuerte, las terapias también son fuertes y también debe ser intervenido de la pierna. Si alguien nos puede apoyar, se lo agradeceremos de corazón”, indicó la madre de sus hijos.

Para cualquier tipo de ayuda, se puede utilizar los siguientes medios:

Yape o Plin al número 964112454 de Mayra Judith Velásquez, esposa del comediante, o a la cuenta 2843201413074 de Interbank, al mismo nombre.