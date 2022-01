Julián y Yiddá suspenden celebración de aniversario por prevención

Julián Zucchi y Yiddá Eslava preocuparon a todos sus seguidores al alertar sobre un posible contagio de COVID-19. Los esposos revelaron que su hijo mayor tenía fiebre, por lo que decidieron someterse a una prueba para descartar la enfermedad.

De ese modo, a través de sus redes sociales, la pareja comentó los momentos de tensión que vivieron. Por fortuna, las conocidas figuras televisivas informaron que todos dieron negativo al temible virus.

“Todos negativos, mejor prevenir y cuidar a los demás. Bueno, por suerte no hay COVID en casa. Obviamente si Tomás hubiese tenido COVID, nosotros no tenemos síntomas, el único que tiene fiebre es Tomás, pero es cuestión de cuidar y no ir esparramando el virus. Tomen sus precauciones y si hay síntomas (lo de Tomás es estomacal) con tos, fiebre, cuídense porque puede ser viral”, dijo Julián Zucchi en sus historias de Instagram.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se quedan sin celebración de aniversario

Por su lado, Yiddá Eslava contó que tuvo que suspender los planes para festejar su aniversario con Julián Zucchi por un tema de prevención.

“Solo les diré que hace 9 años intentamos con el señor Julián Zucchi celebrar muestro aniversario y la vida nos invita, ja, ja, ja, a celebrarlo de formas atípicas”, manifestó en la famosa red social.

Julián Zucchi aconseja a sus seguidores a cuidarse para evitar un contagio

Al saber que su hijo no tenía coronavirus, el actor igual aseguró que mantendrá los cuidados porque cualquier enfermedad puede ser viral.

“Igual vamos a quedarnos hoy para asegurarnos que no sea algo viral y que solo sea una infección al estómago, pero si tienen síntomas que parezca algo viral, aunque no sea COVID, igual quédense en casa porque lo que sea que tengan es contagioso”, indicó.