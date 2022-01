¿Cómo inició el enfrentamiento entre Shirley Arica y Melissa Gate de El poder del amor?

Shirley Arica se cansó de los ataques que ha recibido de parte de Melissa Gate, celebridad colombiana de 30 años, a través de las redes sociales. Es por ello que en su plataforma de Instagram y Twitter, la modelo peruana anunció que alista una demanda por difamación contra su excompañera de El poder del amor.

Esta no es la primera vez que ambas personalidades protagonizan un tenso momento mediático, pues ambas se han visto enfrentadas en distintas oportunidades desde que se sumaron a los participantes del reality turco.

¿Cómo nació la rivalidad entre Shirley y Melissa?

Todo comenzó cuando en el mes de setiembre del 2021, Shirley Arica y Reiner Izquierdo se besaron en una fiesta fuera de la casa de El poder del amor. Esto ocasionó la molestia de Melissa Gate, quien sostenía un romance con el modelo cubano en ese entonces.

Es por ello que la colombiana comenzó a hablar mal de Shirley a sus espaldas, aprovechando que la influencer abandonó el reality por un par de días.

“Se los besó a los dos (Reiner y Jorge). La que quedó mal fue ella (...)”, decía Melissa a sus compañeros.

Sin embargo, una vez que Shirley regresó al set y se enteró de los comentarios malintencionados de la colombiana, ambas se enfrentaron verbalmente. Arica aseguró que ninguno de los dos estaba bajo el efecto del alcohol como se especuló en un inicio.

“No soy un desliz. Que tú hables por la herida y que no te respeten no es tema mío. Soy una persona soltera, estaba sola, podía estar con quien me dé la gana. Y se dio así, los dos hablamos en la cara de Melissa a juntarnos a hablar. Que ella no se haya dado cuenta es problema de ella”, se defendió la peruana.

Melissa Gate y Shirley Arica se pelean en redes sociales

El altercado entre Arica y Gate no terminó luego de que quedara olvidado el beso entre la peruana y Reiner Izquierdo. Aproximadamente un mes después, la modelo colombina sorprendió acusando a Shirley de incentivar a sus fans a bloquear su cuenta de Instagram, por lo que, a través de sus stories, mostró capturas de los bloqueos que recibían los videos que publicaba.

Por su parte, Shirley no se quedó callada y respondió a la colombiana de igual forma, a través de sus estados de Instagram.

“Solo te diré que digas (lo que digas), inventes, insultes o te mates armando tu contenido, al menos de mi parte no vas a obtener respuesta. Yo escojo con quién pelearme”, escribió en su cuenta, lo cual originó una serie de dimes y diretes en la red social de ambas figuras de televisión.