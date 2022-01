Maricielo Gamarra: peruana es eliminada del reality Por amor o por dinero

Por amor o por dinero, conocido reality latinoamericano, está a punto de llegar a su fin. Y en su última etapa, previa a la gran final, se dio a conocer a la pareja que lamentablemente no llegó a la esperada gala.

Se trata de Maricielo Gamarra, peruana de 26 años, quien competía junto a Anthony Cruz, de 31. A través de las votaciones de sus compañeros, se tomó la decisión de separarlos a ambos de la competencia.

Con cinco votos en su contra, la pareja tuvo que abandonar definitivamente el ‘Oasis’, donde se lleva a cabo el reality.

Maricielo Gamarra agradece por su estadía en Por amor o por dinero

La participante peruana no se fue del programa sin antes emitir un sentido mensaje de agradecimiento tras haber participado en el reality internacional.

“Agradezco a todos por haberlos conocido. No me voy con ira ni con rencor, es lo menos que tengo en el corazón. Es más, quiero aprovechar para desearle éxito a cada pareja. No tengo más que palabras de agradecimientos por toda esta experiencia que he vivido. Me he conocido más, he visto qué habilidades tengo, qué debo mejorar y sobre todo cuánta fuerza mental uno debe tener en este tipo de competencia”, dijo Gamarra ante las cámaras.

Por su parte, el también eliminado Anthony Cruz le dedicó tiernas palabras a cada uno de sus compañeros.

¿Quiénes pasaron a la gran final del reality?

Con la eliminación de Maricielo y Anthony solo quedaron cuatro parejas en el ‘Oasis’. Lewis y Jennifher, José Luis y Oana, Rubén y Dina, y Sahit y Nobiraida, se convirtieron automáticamente en los finalistas de Por amor o por dinero.

Ahora, será responsabilidad del público elegir cuál de las mencionadas parejas se llevará el premio mayor a través de sus votos.