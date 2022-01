Grasse Becerra revela que perdió a su bebé tras ser operada de emergencia

Grasse Becerra reveló que tuvo que ser operada de emergencia en un hospital de Chiclayo debido a que presentó una hemorragia uterina, producto de unos miomas. La modelo contó que estaba embarazada, pero ella no lo sabía hasta que, lamentablemente, le dieron la noticia de que había perdido a su bebé.

“Estoy en la clínica Pacífico, que es una de las mejores de Chiclayo, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando. Me operaron de emergencia porque se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé. ”, expresó para Trome.

Un embarazo riesgoso

El embarazo de Grasse Becerra era riesgoso para el bebé, por lo que no pudo ser posible salvarlo. “El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr”, agregó.

Según indicó la modelo, no sabía que estuvo embarazada durante un mes, por lo que aún se encuentra sorprendida. “Ni enterada, supuestamente tenía como cuatro semanas, pero por los miomas y la hemorragia recién me enteré. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: Tengo que operarte ya, juro que aún sigo en shock”, sostuvo.

Además, afirmó que pasó por un momento complicado y que extraña a su familia. Sobre cuándo le darán el alta, Grasse Becerra señaló que no le han informado su salida del hospital.

¿Quién es Grasse Becerra?

Grasse Becerra es una modelo peruana y presentadora de televisión. Saltó a la fama tras hacer público su romance con el modelo Benjamín Lukovski. Participó en el programa El valor de la verdad, conducido por el periodista Beto Ortiz.