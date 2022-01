Gino Pesaressi se contagió de COVID-19: “También caí yo”

Gino Pesaressi preocupó a todos sus seguidores al revelar que se contagió del coronavirus. A través de sus redes sociales, el conductor de televisión contó que contrajo la temible enfermedad luego de, aparentemente, asistir a un evento masivo.

En sus historias de Instagram, el ex chico reality contó que dio positivo al virus e instó a todos a que se vacunen, pues su condición no pasó a mayores debido a que ya estaba inmunizado.

“Sal, hay un evento, decían. Nada va a pasar, decían. Todos están vacunados, decían. No bajen la guardia”, se lee en una de sus historias de Instagram.

“Así también caí yo… Dos años cuidándome porlas. Lo importante es saber que esta variante vino para quedarse y las vacunas ayudan con que no te mate, así que a ser más inteligentes en elegir los sitios peligrosos donde uno se expone”, agregó.

Publicación de Gino Pesaressi Foto: Instagram

Gino Pesaressi recibe sorpresa de su hija en su cumpleaños

Mientras celebraba su cumpleaños en En boca de todos, Gino Pesaressi fue sorprendido por su hija Gia. La pequeña apareció corriendo y se lanzó a los brazos de su padre, para quien solo tuvo palabras de elogio.

Gino Pesaressi recibió sorpresa de su hija Gia por su cumpleaños en En boca de todos. Foto: captura de América TV

Gino Pesaressi cuestiona a Ducelia Echevarría

¡Indignado! El ex chico reality Gino Pesaressi participó como modelo para que aparezca en el mes de junio del calendario 2022 de En boca de todos, pero eso dependía de la votación de la ‘guerrera’ Ducelia Echevarría, quien no le dio su voto. Ante dicha negación, Pesaressi le dijo: “¿Por qué me bloqueaste?”; y la modelo le respondió: “¿Qué estás hablando?”. Ante tales afirmaciones, Tula Rodríguez le cuestionó si lo hizo con la intención de despertar interés romántico en ella.