Jazmín Pinedo revela que enfrentó a médico que le inventó cirugías plásticas: “Me pidió disculpas”

Jazmín Pinedo contó este jueves 6 de enero en +Espectáculos cómo actuó cuando escuchó a un doctor hablando de ella y de las cirugías plásticas que supuestamente se había realizado en el rostro.

La conductora recordó que estuvo viendo el programa América hoy y escuchó a un médico diciendo cosas sobre ella. Pinedo, quien tuvo como invitados a Natalie Vértiz y Jaco Eskenazi, explicó que tanta fue su molestia que llamó a la clínica donde atendía el profesional para enfrentarlo por todo lo que había dicho sobre ella.

“A ese señor lo he visto antes hablando tonterías en televisión. Tienen que tener mucho cuidado con los doctores que te atiendes, revisen. Estuve viendo América hoy y apareció un doctor diciendo que yo me había operado la nariz, labio, ceja, oreja, que me había operado todo. Y yo escribí a la clínica y dije que quería sacar cita con ese doctor. Me pidieron disculpas al final y ahí quedó. Por eso tengan mucho cuidado con quién se atienden”, comentó Jazmín Pinedo.

Por su parte, Natalie Vértiz quedó sorprendida con la reacción de la modelo y le dio la razón al sentir tanta molestia.

“Obviamente, debe dar cólera que te inventen cosas que nunca te has hecho”, dijo la esposa de Jaco Eskenazi.

Jazmín Pinedo revela cómo fue su reencuentro con Jesús Neyra

Jazmín Pinedo aseguró que mantiene una buena relación con sus exparejas, eso incluye al actor Jesús Neyra, a quien la modelo se lo encontró hace poco y le dio un efusivo abrazo.

“En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encuentro con mi ex Jesús. No me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”, dijo para +Espectáculos.

Jazmín Pinedo reafirma su soltería

La conductora de +Espectáculos Jazmín Pinedo señaló que se encuentra muy bien y que no necesita, por el momento, de una pareja.

“Tengo salud y tengo trabajo, no necesito nada más. Ya está, pero aplaudamos a quienes disfrutan del amor”, comentó en su programa.