Rebelde 2022: conoce el antes y el después de Estefanía Villarreal

¿Quién no se acuerda de la tierna Celina de RBD? La actriz Estefanía Villarreal cautivó a muchos espectadores por su personaje sencillo, con el cual muchas personas del público se identificaban fácilmente debido a todas sus características; sin embargo, la artista acaba de regresar a la pantalla chica a través de la plataforma de streaming Netflix, con un remake de la popular serie que la llevó a la fama.

Fama que no solo le otorgó el amor de muchos fanáticos, sino que también la llevó a un viaje personal que la ayudó a revalorarse y a conectar con ella misma como nunca antes lo había echo. La joven de 34 años nació en Monterrey, México, y ha participado en muchas series, novelas y películas desde antes de la primera versión mexicana de RBD.

Así lo dejó ver a través de una publicación que hizo en sus redes sociales al lucir más delgada: “Con muchísimo amor te digo esto, el trabajo empieza en uno mismo. Yo también tengo estrías y me daba mucha pena. El trabajo empieza desde adentro, dejemos de criticarnos”.

Estefanía Villarreal muestra sus fotos de pequeña. Foto: Instagram/Estefanía Villarreal

Trayectoria profesional de Estefanía Villarreal

Estefanía Villarreal inició en el mundo de la actuación en el año 2000, con una producción bastante conocida: la telenovela Carita de ángel. Desde ahí, pasaron cuatro años para que regresara a las pantallas mexicanas, con RBD, donde le dio vida al personaje de Celina Ferrer Mitre, quien era muy popular en la escuela por ser amiga de Mía Colucci.

La producción duró dos años y, después de eso, hizo otra serie más corta llamada Rebelde, la familia, que contó con la participación de los personajes más cercanos y conocidos del homónimo proyecto audiovisual. Desde ahí apareció en algunos capítulos de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Además, participó de varias novelas, como Cuidado con el ángel, Yo no creo en los hombres y más.

Su presencia también se hizo notoria en el cine con la película Gloria. En la actualidad, sorprendió a propios y extraños al volver a encarnar el papel de Celina para el nuevo remake de Rebelde, donde interpreta al mismo personaje, pero con todo el crecimiento personal que tuvo como ser humano.

Los cambios de Estefanía Villarreal

Los estándares de belleza que exige la sociedad son un grave problema que no nos permite erradicar el bullying en muchos lugares, pero esto no solo sucede en la vida real. En la telenovela RBD, la situación del personaje de Estefanía Villarreal en el Elite Way School representaba de manera clara el daño que pueden causar los comentarios acerca del físico de una persona.

No obstante, la realidad sobrepasó la pantalla y la actriz contó cómo es que sufrió acoso por su talla en su propio entorno. Las burlas la llevaron a interiorizar los comentarios sobre su estado físico y, aunque al inicio empezó a perder peso para caber en dichos cánones que la sociedad impone, se dio cuenta de que el cambio que ella necesitaba era uno mental.

Bajar de peso estaba bien siempre y cuando ella lo deseara, y por las razones que quisiera tener, sin importar el entorno. Es así que reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al mostrarse con 70 kilos menos. En la actualidad, la actriz ha sorprendido y, a través de su peculiaridad y personalidad, expone su belleza sin ningún temor.

En las siguientes fotos podremos apreciar de mejor forma el cambio con el que ella encontró su propia aceptación:

Estefanía Villarreal sorprendió con nuevo look. Foto: Instagram/Estefanía Villarreal

Estefanía Villarreal muestra sesión de fotos en la playa. Foto: Instagram/Estefanía Villarreal