Lourdes Sacín desea conocer a Bryan Arámbulo: “Me encantaría ir a un concierto tuyo”

Lourdes Sacín se pronunció en redes sociales para referirse a Bryan Arámbulo, quien agradeció el apoyo de la periodista luego de haber sido atacado por sus vecinos en Huacho. La expareja de Andy V se emocionó por el saludo del cantante e, incluso, reveló que desea conocer al cumbiambero o asistir a uno de sus conciertos porque le gusta su voz y el trabajo que ha venido realizando en la industria musical.

La comunicadora halagó la voz del joven y deseó muchos éxitos en su carrera. “En verdad, me encantaría ir a un concierto tuyo porque tu música es linda. De mi parte, pura buena vibra y muchos éxitos, y sigue triunfando, mucha suerte en todo”, acotó mediante un video publicado en Facebook.

Por otro lado, la periodista recomendó al cantante dejar de lado a sus críticos. “A mí no me gusta cuando siento que la gente ataca a alguien por las puras, porque yo lo he vivido, yo sé qué es lo que te hagan leña de la nada”. Además, agregó. “Me encanta que seas fuerte y estés teniendo éxito, y dejar a la gente envidiosa. Siempre va haber detractores, va a haber gente que te desea mal, que te envidia, pero está en ti demostrar por qué eres un éxito”.

Periodista habla sobre las recientes salidas de ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo

Las últimas imágenes difundidas en las que aparece Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo han dado mucho de qué hablar y la comunicadora no dudó en sumarse a dar su punto de vista sobre las recientes salidas del deportista y la empresaria. “Mirándolos bien, se ven lindos, como si ambos hubieran sido flechados, y qué bonito que el ‘Gato’ siga su vida después de lo que le tocó vivir (...) Ojalá todo les vaya bien y vayan con calma. Bendiciones para los dos”.

Lourdes Sacín emocionada por romance de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Foto: Lourdes Sacín/ Facebook

Lourdes Sacín asegura que John Kelvin saldrá de la cárcel a vengarse de Dalia Durán

La comunicadora fue muy dura con la modelo que pidió la liberación de John Kelvin. Luego de ello, Lourdes Sacín le advirtió a Dalia Durán que, en caso el padre de sus hijos salga, podría tomar represalias en su contra. “Siempre va utilizar a sus hijos para victimizarse. Lo más seguro es que ella tenga comunicación con él. Lo que no sabe es que mientras logra salir libre le hablará bonito, pero si sale saldrá con cólera, con ganas de vengarse por haberlo denunciado y metido preso”.