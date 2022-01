Jessica Newton feliz de haber celebrado Año Nuevo en España: “Parecía de cuento de hadas”

Jessica Newton viajó en compañía de su esposo, Fernando de Lamadrid, a España para celebrar Año Nuevo luego de haber pasado Navidad en compañía de su familia. La empresaria expresó lo emocionada que está porque recibió el 2022 en un lujoso hotel, ya que asegura que el recinto parecía un palacio por la decoración y los cantantes en el Mandarín Oriental Ritz de Madrid.

Luego de haber disfrutado y despedido el año 2021, la organizadora del Miss Perú detalló cómo fue la fiesta en el reconocido hotel. “La verdad, fue espectacular, creo que fue el show más bonito que tuvimos por esta fecha, parecía de cuento de hadas” , manifestó para Trome.

Además, la exmodelo explicó cuáles son sus planes en España. “Nosotros nos quedaremos aquí hasta bajada de Reyes y Miranda (su hija) nos dará el encuentro. Luego, nos vamos a Alicante, estamos los dos solitos con los papás de Fer que están vacunados, pero son supercuidadosos con el tema de la COVID-19; después iremos a Madrid hasta el 17″.

Empresaria revela que no pudo pasar Navidad con su hija

La ex-Miss Perú contó a través de sus redes sociales que no pudo pasar Nochebuena con su hija Tamara, quien contrajo coronavirus. “Yo no pude pasar Navidad con Tamara porque estaba contagiada de la COVID-19 y, con mucha pena, pues tuvimos que manejarnos (saludarse) a través del teléfono. Ya está lista para salir de cuarentena, y aunque todos la extrañamos muchísimo en Navidad, es importante respetar los tiempos de aislamiento para no contagiar a otros”.

Nana de Jessica Newton dio positivo por COVID-19

La empresaria reveló que no solo su hija contrajo coronavirus días previos a Navidad, sino que también la empleada del hogar dio positivo a COVID-19. Tras darse a conocer la noticia, Jessica Newton lamentó la situación por la que atraviesa su nana y resaltó la importancia de la vacuna.

“Mi Rous. Nos enteramos, nada más aterrizando en Madrid que ella se había contagiado; pero gracias a Dios, por estar vacunadas, les ha dado leve. Es importante que todos se vacunen. Este año sería maravilloso que tengamos la responsabilidad de hacerlo y recuerden que no solamente son dos dosis”.