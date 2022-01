Ale Venturo comparte mensaje sobre el amor tras ampay con Rodrigo Cuba

Ale Venturo y Rodrigo Cuba fueron captados caminando juntos en la playa hace unos días, por lo que se especula que se estarían dando una nueva oportunidad en el amor. Tras la difusión de dichas imágenes en el portal Instarándula, la joven que, además mantiene una amistad con Natalie Vértiz, emitió un pronunciamiento a través de su cuenta oficial de Instagram.

La madre de familia sorprendió a sus más de 71.000 seguidores en Instagram al compartir un reflexivo mensaje sobre el amor, cuya autoría pertenece al escritor colombiano Gabriel García Márquez.

“García Márquez dijo: ‘ Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar sin poseer’ . Y cuánta razón en sus palabras”, detalla la publicación.

El reflexivo mensaje de Ale Venturo tras salida con Rodrigo Cuba. Foto: Ale Venturo/ Instagram

Este post ha alimentado aún más los rumores de un posible romance entre Ale Venturo y el futbolista Rodrigo Cuba, quien meses atrás se divorcio de Melissa Paredes.

Jazmín Pinedo critica salidas de Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Durante la transmisión de América Espectáculos, Jazmín Pinedo expresó no estar muy de acuerdo con las salidas entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

“Una no está para darle consejos a nadie, al final cada uno es un mundo distinto y sabe cómo manejarlo, pero (...) a veces es (mejor) darte un tiempo; no por Ale, porque obviamente no estamos hablando de ella puntualmente, pero sí por el ‘Gato’”, señaló la presentadora de televisión.

¿Quién es Ale Venturo?

Alexandra Venturo, la joven que fue vista con Rodrigo Cuba, es una empresaria y madre de una hija. Años atrás, Ale abrió La Nevera Fit, un emprendimiento de comida saludable que cuenta con locales en Surco, La Molina y Miraflores.

Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, Venturo es amiga de Natalie Vértiz desde los 6 años. Según imágenes de Instarándula, Ale y el ‘Gato’ Cuba habrían celebrado juntos el Año Nuevo en una playa cercana al fundo San Vicente.