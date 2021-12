Famosos que pasarán el Año Nuevo confinados por contagiarse de COVID-19

Natti Natasha: Los contagios no paran. La cantante dominicana sorprendió a más de un seguidor al oficializar un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que detalla que tanto ella, su esposo y los hijos de él fueron diagnosticados positivos contra la COVID-19. No obstante, su pequeña, que aún no cumple un año de vida, no está contagiada, pero la continúa monitoreando. En ese sentido, aconsejó a su entorno y fanáticos: “Por favor, aquella personas que ha estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se haga la prueba y se aísle en cuarentena. La pandemia del COVID nos puede tocar a cualquiera así que no baje la guardia, protéjase y póngase su refuerzo de la vacuna”.