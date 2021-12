Edson Dávila ‘Giselo’ tras encontrarse con Janet Barboza en España: “Tengo que salir volando”

Aprovechando las fiestas de fin de año, Edson Dávila decidió tomarse unas merecidas vacaciones y viajó a Europa. Durante su estadía en Barcelona, el conductor de América hoy se percató de que su compañera Janet Barboza también se encontraba en dicha ciudad española.

De ese modo, el popular ‘Giselo’ reposteó una imagen que fue compartida por la ‘Rulitos’ en la que, al enterarse de que el divertido personaje se encontraba en la misma ciudad que ella, puso: “@edsondavila30 también está aquí? ¡Qué estaré pagando!”.

Ante ello, el conductor se mostró sorprendido y evidenció que saldría corriendo del lugar: “Nooo tengo que salir volando de Barcelona en el acto”.

Publicación de 'Giselo' Foto: Instagram

Edson Dávila emocionado por sus vacaciones en España

En su feed de Instagram, Edson Dávila expresó su alegría por cumplir uno de sus sueños.

“Aquí estoy contra todo pronóstico y le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me da y que ha sabido sacar provecho. Eso sí, eh, nunca te olvides de dónde vienes, pero sí ten bien en claro a dónde vas. Feliz Navidad, cuchurrumiquines, un comercial y regreso. Gracias por todo su cariño, papitos, mamitas, madres venezolanas, abuelitos y demás que me brindan su cariño. Bendiciones”, escribió.

Mensaje de Edson Dávila. Foto: captura/Instagram

Ethel Pozo le reclama a Edson Dávila por qué no la invita a su casa y él explica sus razones

Ethel Pozo evidenció que Edson Dávila nunca la invitó a su hogar para disfrutar de un almuerzo y, en ese sentido, le preguntó cuándo la llamaría para un compartir juntos.

“Nunca me has invitado, hasta Peter Fajardo ha ido”, dijo, mostrándose ofuscada. Sin embargo, no esperó la respuesta que tendría por el popular ‘Giselo’. “Es que, hermana, me da vergüenza. Tú comes comida pituca”, dijo a modo de broma el bailarín.