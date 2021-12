Jazmín Pinedo habla más de la cuenta y ‘Choca’ le recuerda que está en la TV: “A la gente que le importa si limpias”

Jazmín Pinedo sorprendió a los televidentes al volver nuevamente a la casa televisora donde se hizo conocida por ser una de las integrantes de Esto es guerra. Este lunes 27 de diciembre, la ex chica reality se mostró emocionada al regresar a la TV como conductora del programa matinal América espectáculos. Ella estará acompañada de Rebeca Escribens y ‘Choca’ Mandros.

A su paso por América TV, Jazmín Pinedo estuvo muy cómoda junto a Rebeca y no dudaron en tener una amena conversación sin seguir la pauta. En ello, Mandros las interrumpe y les recuerda que su vida personal no es relevante para los televidentes.

¿Qué le dijo ‘Choca’ Mandros a Jazmín Pinedo?

La conductora Rebeca Escribens mencionó: “Si a las dos de la mañana termina la cena me pongo a lavar todo y dejo todo tal cual lo encontraron”.

En ello, la modelo sostuvo: “A mí me encanta limpiar, pero lo mío es un poco más extremo porque yo sufro de insomnio. A las 2 de la mañana me levanto y digo que hago, la niña duerme, qué hago, me pongo a barrer. Aprovecho la madrugada para limpiar y es perfecto, cuando te levantas respiras tranquilas”.

“Amiguitas estamos en programa… A la gente que le importa si limpias a la uno o a las dos de la mañana”. Ante ello, la popular ‘Chinita’ dudó en disculparse frente a cámaras. “Señora, perdónenme la falta de costumbre”, manifestó.

Jazmín Pinedo: la ‘China’ sería el nuevo jale de Al fondo hay sitio, según ‘Choca’ Mandros

A su paso por el programa de América Espectáculos, el productor ‘Choca’ Mandros comentó lo feliz que está por el relanzamiento de Al fondo hay sitio y aprovechó para revelar que llegó a conversar con el mánager de Jazmín Pinedo y aseguró que este se habría reunido con los productores de la miniserie. Añadió que está casi completamente seguro de que la modelo formará parte del nuevo elenco en el 2022.