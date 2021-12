Octavio Ocaña: conoce cómo la familia del fallecido actor lo recuerda por Navidad

Las fiestas de fin de año suelen ser difíciles cuando se ha perdido a un ser querido. La familia de Octavio Ocaña pasa su primera Navidad sin el joven actor. El mexicano falleció a finales de octubre, tras una persecución policial. Según informó la Fiscalía, el intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos se disparó. Sin embargo, los parientes del actor rechazan esta versión.

La familia de Octavio Ocaña lo tiene presente en Navidad

La familia del actor lo ha recordado especialmente durante las fiestas . Su hermana, Bertha Ocaña, compartió en su perfil de Instagram varias imágenes que muestran cómo recuerdan a Octavio. En historias, colgó una fotografía donde se ve un cuadro de Octavio junto a una figura del niño Jesús.

La hermana de Octavio Ocaña compartió imágenes suyas por Navidad. Foto: captura de Instagram

“Siempre estarás presente en nuestros corazones y en cada segundo que nos reste de vida. Fuiste nuestro pilar más grande, el más amado de tu familia, eres inolvidable mi rey”, escribió en una publicación de la red social. En esta se muestra toda la familia Ocaña reunidos al rededor de una fotografía de Octavio.

La familia de Octavio Ocaña recordó al actor durante nochebuena. Foto: captura de Instagram

La novia de Octavio Ocaña visitó su nicho por Navidad

Nerea Godínez, novia de Octavio, visitó el lugar donde falleció. Este ha sido decorado con múltiples arreglos florales, imágenes religiosas y fotografías del actor. Publicó un video donde se le muestra brindando con su pareja en Navidad. Se le nota frente al nicho del actor, con el sonido de “En esta vida no se pudo” de Luis Antonio López.

“Feliz Navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE”, escribió Nerea en Instagram.

“Tu cerveza favorita y lo que para mí era ‘chelear’ y siempre me comprabas en esta no se pudo mi amor. ¡Pero sé que de alguna forma volveremos a estar juntos! Que cada lágrima que he derramado por ti me dé las fuerzas de continuar”, se lee en la publicación.