Carmen Salinas: hija de la actriz habla sobre el testamento de su madre

El último 9 de diciembre, el cine mexicano perdió a una leyenda. Carmen Salinas falleció luego de sufrir un derrame cerebral. En víspera de Navidad, su familia y amigos celebraron una misa por su novenario para recordar a la actriz.

Testimonio de la hija de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, habló con la prensa mexicana luego de la misa. Señaló que harán lo que su madre hubiera querido, juntarse en familia en su casa.

“Nos vamos a juntar toda la familia en la casa de mi mamá, vamos a estar ahí todos, porque así lo hubiera querido ella , como siempre lo hacíamos con ella y pues ahí estaremos”.

También confirmó que su madre sí dejó un testamento, pero es algo que ella enfrentará “más adelante”.

“Yo no he pensado nada de eso, porque para mí es un respeto a mi madre, por su novenario” , precisó la hija de la actriz. “Con todo esto porque es horrible estar pensando desde un principio en esas cosas. Todo debe estar arreglado y ya se verá con el tiempo, ahorita no hay prisa, la verdad”.

Carmen Salinas junto a sus hijos Pedro y María Eugenia Plascencia. Foto: Especial

Nuevas películas de Carmen Salinas

El sobrino de la actriz, Gustavo Briones, dio información que emocionó a sus fanáticos. Contó que Carmen Salinas no dejó proyectos pendientes, a excepción de Mi fortuna es amarte. Entonces, aun habrán filmes que pongan a ‘Carmelita’ en la pantalla.

“Inconclusos no, solo la novela, los demás los terminó”, precisó el sobrino de la actriz a la prensa. “Hay una fecha de la película de Eugenio Derbez, no la puedo decir yo. Él es el que la tiene que decir”.