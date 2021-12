Ricky Martin recibe sus 50 años y los celebra rodeado de amor

Ricky Martin enamoró desde muy joven a miles de adolescentes con su participación como vocalista en el grupo juvenil Menudo durante la década de los 80. Ahora es padre de cuatro hijos y, desde que formó una familia con el artista Jwan Yosef, se ha manifestado a favor del amor diverso. Al tener una vida plena acompañado de los seres que más ama, el artista boricua celebra este 24 de diciembre su cumpleaños número 50.

En esa línea, Ricky Martin festejó su medio siglo de vida al continuar ganándose los corazones de sus admiradores con su carisma y gran talento.

Ricky Martin y Jwan Yosef son pareja desde el 2017. Foto: Ricky Martin/Instagram

Ricky Martin habla sobre el haber cumplido 50 años

A propósito de su cumpleaños, el intérprete de “La mordidita” brindó una entrevista a la revista Caras para hablar de su llegada a los 50 años, donde expresó lo bien que se siente con su larga y sólida trayectoria, además del trabajo que le ha costado forjarla.

“ Los 50 son los nuevos 30. Estoy bien, pero porque me he tomado el tiempo de enfocarme en mí. Por mucho tiempo estuve enfocado en todo el mundo y estos últimos años, (vamos a darle un poquito de crédito al encierro y a la pandemia)”, dijo el cantante puertorriqueño.

“He podido confrontar muchas cosas que sentía que estaban solucionadas, pero a lo mejor no lo estaban tanto. Había cosas en el subconsciente que estaban provocando un poquito de ansiedad o me hacían vivir un poco en incertidumbre”, agregó el cantautor de “Livin’ la vida loca”.

Ricky Martin ya no suprime sus emociones

De esa manera, el músico cumpleañero fue consultado sobre qué es lo que más ha cambiado en él luego de tantos años de carrera artística. A lo que el respondió: “Cuando yo tenía 25 años, me preguntabas: ‘¿cómo estás?’ y yo te decía ‘bien’ de manera muy automática, pero ahora si me preguntas: ‘¿cómo estás?’ y no estoy bien, pues te lo dejo saber”.

Ricky Martin busca estar en contacto con sus emociones y no crear mecanismos de defensa que lo acerquen a la fragilidad.

“Se pueden tener mil pensamientos al día, de eso se trata la mente, de crearlos, pero lo importante es saber con qué pensamiento me quedo y cuál dejo ir”, concluyó el exintegrante de Menudo.