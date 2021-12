Jennifer Lopez es insultada por activistas por los derechos de los animales mientras compraba

Un video de Jennifer Lopez de compras el fin de semana se hizo viral en redes sociales, por los insultos que recibió la estrella del pop de parte de activistas por los derechos de los animales pertenecientes a PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), quienes se apersonaron a la entrada del local en el que se encontraba para gritarle: “animal abuser” (maltratadora de animales, en español).

La intérprete de “Jenny from the block” y “Love don’t cost a thing” salía de la boutique de Gucci, ubicada en la Fifth avenue de Beverly Hills (Los Ángeles), cuando se encontró con los manifestantes. La presencia de estos la obligó a regresar a la tienda.

PUEDES VER: Jennifer Lopez estaría molesta con Ben Affleck por fuertes declaraciones sobre Jennifer Garner

PETA contra Jennifer Lopez

La organización por los derechos de los animales tiene a Jennifer Lopez como una de las estrellas más cuestionadas por su gusto en utilizar prendas elaboradas con pieles de animales, situación que la estrella del Bronx tampoco oculta y, por el contrario, suele hacer gala de ello.

Un ejemplo de esto ocurrió durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl junto a la cantante colombiana Shakira. La diva de 52 años lució unas alas que representaban la bandera de Puerto Rico, confeccionadas con plumas reales. “Docenas de aves fueran asesinadas”, reclamó PETA.

Jennifer Lopez y Shakira envolvieron al Super Bowl en identidad latina

J.Lo: Monster in Fur Game

La animosidad de PETA contra Jennifer Lopez es tan marcada que incluso en su página web oficial, instalaron el juego J.Lo: Monster in Fur Game (J.Lo: el juego del monstruo envuelto en piel de animal). Allí, la protagonista de “Second Act” y “Maid in Manhattan” es retratada como Cruella de Vil intentando vestir con las pieles de cachorritos.