Pedro Pascal: el actor chileno felicita a Gabriel Boric por ganar las elecciones presidenciales

Pedro Pascal dijo que “este es el camino” al expresar fervientemente su apoyo hacia Gabriel Boric. El actor chileno, protagonista de El mandalorian, hizo campaña a favor del candidato de Apruebo Dignidad para las elecciones presidenciales de Chile. Utilizó sus redes sociales para crear memes y finalmente celebró la elección del diputado.

Pedro Pascal le hizo campaña a Gabriel Boric

El actor Pedo Pascal siempre fue muy claro con sus ideas políticas. El 23 de noviembre, el protagonista de Narcos subió una imagen curiosa a redes sociales. Se trató de una foto suya alterada digitalmente, donde se lee en su camiseta el apellido del diputado. Así, expresó su apoyo hacia el egresado de Derecho para la segunda vuelta.

Pedo Pascal expresó su apoyo a Gabriel Boric en redes sociales. Foto: captura de Twitter

Esto no pasó desapercibido por Boric. Él se mostró en redes sociales con la imagen de Pascal impresa sobre su vestimenta. “¡Hola! ¿Cómo amanecieron?”, colocó el político como una pícara descripción de la postal.

Gabriel Boric se une al juego de Pedro Pascal. Foto: captura de Instagram

El 15 de diciembre, a días de las elecciones, el candidato político compartió en Twitter un video donde el intérprete de The Mandalorian expresaba su apoyo hacia él.

“Gracias, Pedro Pascal. ¡This is the way! [este es el camino]” , escribió Boric, haciendo referencia a la frase del programa de Disney plus que protagoniza el actor.

“Los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón. Este 19 de diciembre vota 1, vota por Gabriel Boric”, se escucha al actor decir en el video.

Pedro Pascal celebra la elección de Gabriel Boric

A pocas horas de las elecciones presidenciales en Chile, Pascal compartió una última imagen en redes sociales a favor de Gabriel Boric. Continuó con el juego y posó con un polo que tiene estampada la postal del actual presidente electo. Incluso levantó una taza, al igual que el político chileno. En Instagram, la publicación suma más de 600.000 ‘me gusta’.

Pedro Pascal posa con imagen de Gabriel Boric. Foto: captura de Instagram

El entonces candidato replicó la imagen mediante su perfil de Twitter el 18 de diciembre y escribió simplemente “Hola, Pedo Pascal”. El actor contestó al tuit el 20 de diciembre, con el mensaje “¡Felicidades, oresidente Boric!” , luego de conocerse el resultado de las elecciones chilenas.

En historias de Instagram, el actor también expresó su alegría. Compartió un video donde se ven múltiples manifestaciones que celebran la elección del joven abogado.