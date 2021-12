Carlos ‘Tomate’ Barraza llora tras resultado de examen toxicológico: “Me sentí humillado”

Carlos ‘Tomate’ Barraza y su ex esposa Vanessa López se presentaron en el programa Andrea para hablar del conflicto que mantienen desde hace varios meses, tras su separación. El locutor de radio decidió someterse a un examen toxicológico debido a que la modelo dejó entrever que él consumía drogas.

Tras lo sucedido, se realizó un examen de orina para demostrar que no consumía estupefacientes y una prueba de cabello para ratificar los resultados que fueron difundidos por la conductora Andrea LLosa.

El resultado

La presentadora de ATV informó que ‘Tomate’ Barraza no ha consumido cocaína en los últimos seis meses ; es decir, el resultado arrojó negativo. “Es un alivio, me acabo de quitar una mochila de casi 35 kilos y te agradezco nuevamente”, dijo el locutor.

En seguida, el sobrino de Miguel Barraza lloró al contar que se sintió humillado cuando se hizo el examen , pues, según él, nunca ha consumido drogas pese a que algunos de sus parientes cayeron en la adicción.

“Es muy fácil señalar con cosas tan dolorosas, porque creo que las drogas son lo peor que existe en este mundo. En mi familia lo hemos vivido, pero, gracias a Dios, siempre me he rehuido a esas cosas. Han sido días duros, que me han estado cuestionando, burlándose, pero he estado tranquilo porque confío en mí”, agregó. “Me sentí humillado, me sentía mal, por qué cuestionaron a una persona que nunca ha probado drogas” , sostuvo.

Se fue del set de televisión

En un momento, durante la misma edición del programa, Andrea Llosa invitó a Vanessa López a ingresar al set, pero ‘Tomate’ Barraza decidió abandonar el set de televisión para evitar un enfrentamiento mediático.

Por su parte, la modelo lo acusó de hacer un show, mientras que él aseguró que ella siempre miente. Sin embargo, ambos aseguraron que desean llevar una relación de padres sin conflictos por el bienestar de su hija.

“Ha venido con toda la hipocresía del mundo aquí. Nada de lo que dice, lo dice de corazón. Ojalá intente ir a un especialista para curar ese odio que tiene hacia mí y mi familia”, expresó el artista.