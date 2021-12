Suu Rabanal tras sentencia a César Vega: “Es El artista del año, él tiene que ganar”

Ya no falta nada para la gran final de El artista del año, que se llevará a cabo el sábado 18 de diciembre. Ahora, César Vega y Yahaira Plasencia son los sentenciados que lucharán por tener la oportunidad de disputar la última ronda del programa y levantar el trofeo de la competencia.

De ese modo, la pareja del cantante, Suu Rabanal, quien llegó junto a Son Tentación para reforzar la presentación de la ‘Yaha’, se pronunció sobre la sentencia de César Vega.

“Si el programa se llama El artista del año, él tiene que ganar, no hay nada que hacer”, sostuvo luego del programa.

Suu Rabanal habla sobre su relación con César Vega

“Tenemos una hija y creo que los hijos no se le da a cualquiera. Entonces, nada, ya lo he declarado, y en realidad no sé que más decir. Me pone nerviosa. De hecho hay amor, hay una familia. No se encuentran familias a la vuelta de la esquina, y cuando uno quiere una familia tiene que luchar mucho por ella”, declaró.

“Lo que pasa es que yo creo que nadie pone las cosas o las pautea (sic), las cosas fluyen, pasan. No hay que pautear nada, que las cosas fluyan. Tal cual lo ha declarado César (Vega), lo digo yo”, añadió Suu sobre una posible reconciliación.

César Vega seguro de su amor por Suu Rabanal

Luego de revelar que su relación con la madre de su hija no pasa por un buen momento, el intérprete de “Hombre casado” aclaró lo que siente por Suu Rabanal. “El amor no se acaba de la noche a la mañana. De hecho, nunca he hablado de estos temas, pero estoy preparado para hacerlo. Yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen altos y bajos, pero siempre se puede llegar a solucionar. Sería muy bueno para mi vida”, expresó.