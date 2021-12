Rosángela Espinoza confiesa que le gustaría conducir junto a Rodrigo González en Amor y fuego

Durante el programa de Amor y fuego, Rosángela Espinoza declaró por primera vez para las cámaras del espacio de espectáculos. En su paso por el evento Confederación de Nacional de Comerciantes (Conaco), donde fue premiada como la influencer del 2021, contó que le gustaría volver a la televisión como conductora junto a Rodrigo González.

La exintegrante de Esto es guerra prefirió no hablar más del reality donde estuvo cerca de cinco años. Ante la pregunta de la reportera de Amor y fuego, no dijo nada sobre Elías Montalvo ni Peter Fajardo. “Yo no me he peleado con nadie. No, es que no hay ni amistad ni nada, solamente ha sido trabajo”, expresó.

Rosángela Espinoza revela que quiere conducir Amor y Fuego junto a Rodrigo González

“Gigi, mira, te compro el pasaje. Déjame unos días con ‘Peluchín’, yo no quiero contrato, quiero por lo menos probar, estar al lado de ‘Peluchín’ para rajar con él un ratito”, sostuvo Rosángela.

“Yo estaré un día o dos días, no más, ya si quieres una semana. Yo no voy a ir con mi serrucho, yo sé que es tu puesto. (…) Será puro fuego porque yo no tengo pelos en la lengua”, añadió la popular ‘Chica reality’.

Rosángela Espinoza dejó abierta la posibilidad de seguir actuando en la miniserie de EEG La Academia. “No descarto nada, pero por el tema de la actuación sí me encantaría estar por ahí (La Academia), pero como chica reality ya le puse fin, estoy vetada”, señaló.

Rosángela Espinoza acepta pagar por publicidad en Instagram: Es diferente que comprar seguidores

El periodista Samuel Suárez de Instarándula dejó entrever que la modelo paga por publicidad en Instagram. Ante ello, la ex chica reality Rosángela Espinoza se pronunció en redes sociales y aclaró el tema.

“Estoy a full, pero por ahí me entero de algunas cositas que salen, como es el caso de Samu... el día de hoy me acabo de enterar acerca de la publicidad que yo hago en mis redes sociales. Sí, luego les voy a explicar cómo funciona porque es muy diferente contratar publicidad en Instagram que comprar seguidores”, mencionó en una de sus historias de Instagram.