Juan Victor Sánchez expondrá audios contra su expareja en programa de Andrea Llosa

No aguantó más. El extripulante de cabina Juan Victor Sánchez sorprendió a todos al presentarse en el adelanto del programa de Andrea Llosa que saldrá a la luz el día de hoy, 8 de diciembre. En el video se le puede ver narrando detalles de lo que fue su relación con Andrea San Martín.

Según el empresario, la conductora Andrea San Martín no le permite ver a su hija desde hace algunas semanas. La justificación sería que el proceso legal que han interpuesto ambos padres continúa en investigación.

En el programa también asegura que su pequeña sufre de maltrato físico y psicológico por parte de su madre y, de acuerdo a lo dicho, mostrará audios que revelan tales afirmaciones. Una de las declaraciones más fuertes que se oye es: “Me trataba como una zapatilla, como si yo fuera su peón”.

Además, Juan Victor Sánchez aseveró que no solo él sufre con toda la situación, sino que también su primogénito, quien afirma: “¿Por qué la tía Andrea se burla de nosotros? (me pregunta), y eso me rompe el alma”. En referencia a las pruebas que va a buscar, asevera: “Me ha costado bastante tomar la decisión, pero (vengo) para que puedan escuchar los audios y ver que hay maltrato físico con mi hija”.

En uno de los audios que presenta se le escucha mencionar una anécdota a una tercera persona, quien cuenta que: “Una vez estábamos en el carro, ella (Andrea) estaba hablando y dijo una lisura. Cuando la bebé lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”.

Para conocer sus revelaciones completas, debemos esperar a ver el programa completo del día de hoy en Andrea Llosa.

Juan Victor Sánchez asegura que Andrea San Martín no le deja ver a su hija

El extripulante de cabina Juan Victor Sánchez contó en sus historias de Instagram en múltiples ocasiones que su expareja y madre de su hija, Andrea San Martín, no le deja ver a la menor desde hace varias semanas.

En esta oportunidad, habló para las cámaras de Amor y fuego y aseguró que la conductora maltrata a su hija y que tiene audios que revelan su hipótesis.

