Premios Grammy: Taylor Swift es retirada de la nominación por Álbum del año de Olivia Rodrigo

Taylor Swift ha sido retirada de la lista de nominados en la categoría Álbum del año. La cantante había recibido los créditos de coautora por el disco Sour, de Olivia Rodrigo. Esta eliminación se debe a la nueva interpretación del reglamento que maneja la Academia de Grabación.

Taylor Swift y otros artistas a los que se les retiró la nominación

Swift no sería la única artista afectada por la decisión de los organizadores. Al igual que ella, Jack Antonoff y St. Vincent recibieron sus propias nominaciones por sus papeles como colaboradores en la composición en el mismo álbum. No obstante, la Academia le dijo a The New York Times que este fue el resultado de un error de acreditación.

¿Cuál es el vínculo entre Swift, St. Vincent y Antonoff con ‘Sour’?

En julio de este año, el equipo de Rodrigo le otorgó a estos tres artistas los créditos por la composición de “Deja Vu”, después de que Olivia dijera que “Cruel Winter” de Swift había inspirado su tema.

Aunque técnicamente se considera que Swift, Antonoff y St. Vincent contribuyeron en la canción, su influencia en “Deja Vu” se clasifica como una interpolación. Es decir, ciertos elementos fueron regrabados o se basaron directamente en grabaciones de estudio pasadas y ajenas.

Por ello, los tres músicos no califican para la nominación, de acuerdo con las reglas de la Academia. Recordemos que Swift y Antonoff todavía están nominados a Álbum del año por el disco Evermore.

Swift y Antonoff también tienen créditos como escritores en la canción de Sour “1 Step Forward, 3 Steps Back”, que interpola la pista de Reputation “New Year’s Day”. No obstante, esto no hace diferencia en la decisión tomada por las autoridades de la ceremonia.