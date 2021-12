César Vega sobre sentencia con Estrella Torres: “Es una artista increíble, pone nervioso a cualquiera”

César Vega llega a la semifinal de El artista del año en una sentencia con Estrella torres, con quien tendrá una reñida batalla para lograr quedarse en competencia. De ese modo, el cantante aseguró sentirse apenado por el resultado que logró en la última gala del programa.

“ Estoy un poco triste porque volví a caer en sentencia. Quiero llegar a la gran final y me estoy esforzando bastante, pero pase lo que pase, voy a romperla este sábado . Solo quiero estar concentrado en mi presentación de este sábado, para poder salir de sentencia, sé que todos quieren levantar la copa”, mencionó en una entrevista de GV Producciones.

Asimismo, destacó el gran talento de su contrincante, pero aseguró que dará lo mejor de sí en su presentación para poder salir de sentencia.

“En cada una de las presentaciones de Estrella, he conocido un poco más de su talento, ella es una artista increíble. Estrella pone nervioso a cualquiera, por el talento que tiene y la confianza que demuestra en el escenario, pero yo entregaré todo para salir de sentencia. Ella tiene una gran cantidad de seguidores y está moviendo sus redes un poco más que yo, y eso me puede jugar en contra; sin embargo, estoy preparado para hacer una buena presentación este sábado”, mencionó.

César Vega se encuentra con un pie fuera de la competencia tras perder un duelo de canto. Foto: César Vega/ Instagram

César Vega asegura que Daniela Darcourt sería un gran refuerzo

Tras los rumores de que Daniela Darcourt pise el escenario de El artista del año para reforzar a César Vega, el cantante mencionó que estaría muy feliz de recibir el apoyo de la salsera.

“ Daniela sería un excelente refuerzo, ya hemos cantado juntos en varias ocasiones, nos comprendemos bien en el escenario, y eso es importante . Siempre he pensado que hay cantantes que congenian mejor, y ese es mi caso con Daniela, nosotros congeniamos excelente en el escenario. Si ella aceptara apoyarme en mi sentencia, yo estaría contento, porque se sabe de su talento”, sostuvo.

¿Qué experiencia se llevaría César Vega si sale del programa?

“Para mí es algo nuevo estar frente a muchas cámaras, yo nunca he estado en una competencia tan grande como El artista del año, y es una experiencia que guardaría para toda la vida, no es algo que se desvanece con el tiempo. Cuando entras a un programa de concurso, encuentras talentos increíbles, y he compartido con grandes artistas. Estar en El artista del año es una experiencia que podría comparar con las experiencias que viví al inicio de mi carrera, donde compartí con los grandes de la salsa”, expresó.