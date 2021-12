Melissa Klug dedica emotivas palabras a la última de sus hijas por su cumpleaños

Melissa Klug evidenció su emoción con un tierno mensaje dedicado a Melissa Lobatón por el día de su cumpleaños. La empresaria utilizó sus redes sociales para felicitar a la última de sus hijas, quien acaba de cumplir 19 años, y desearle lo mejor en este día tan especial para la joven.

“Feliz vuelta al sol, mi princesa. Que Dios te llene de bendiciones y que todo lo que desees desde el fondo de tu corazón se cumpla, tienes un corazón enorme y muy noble, no cambies nunca. Te amo con cada partícula de mi ser, mi @melissa_lobatonklug” , escribió en una historia de Instagram.

Además, La ‘Blanca de Chucuito’ compartió en la mencionada plataforma una fotografía abrazando a la joven en medio de lo que sería una reunión familiar. En la imagen, la empresaria comentó. “Mi gigante bella, @melissa_lobatonklug”.

Melissa Klug emocionada por el cumpleaños de la menor de sus hijas. Foto: Melissa Klug/Instagram.

Melissa Lobatón celebró un año más de vida junto a su madre y hermanos. Foto: Melissa Klug/Instagram.

Empresaria pasará navidad con sus hijas y nieta

Durante una entrevista para En boca de todos, Melissa Klug reveló sus planes paras estas fiestas de fin de año. Sin embargo, los conductores del programa quedaron sorprendidos cuando la novia de Jesús Barco contó que a la cena navideña no asistirá Youna, padre de su nieta. “Estarán mi hija y mi nieta, de ahí ella de hecho que se va a tener que ir con su familia, ella (Samahara) no vive acá”.

Melissa Klug opina sobre la reconciliación de su hija y Youna

El pasado 3 de diciembre, Tula Rodríguez le preguntó a la empresaria sobre qué opina de la reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna, a lo que Melissa Klug manifestó que es un tema de su hija. “No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. Ellos son grandes y deciden con quién estar. Yo voy a estar solo para aconsejarla (...) Es la vida de ella. Yo no lo elegí como pareja, no lo elegí como el padre de su hija. Si ella por ahí quiere intentar luchar por su familia, es decisión de ella. No soy nadie para meterme”.