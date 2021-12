César Vega sobre su relación con Suu Rabanal: “El amor no se acaba de la noche a la mañana”

En la edición del sábado 4 de diciembre de El artista del año, César Vega, quien se salvó de ser eliminado, fue sorprendido con las preguntas que le realizó Gisela Valcárcel sobre su actual situación sentimental con Suu Rabanal, integrante de Son tentación.

El conocido cantante de salsa se puso nervioso y aseguró que esto está bien entre él y su pareja. “Mi situación es tranquila. Las parejas tienen altos y bajos . Por su puesto eso sí (estoy feliz), tengo el mayor motivo que es mi hija Azul”, sostuvo el artista visiblemente incómodo.

Ante la insistencia de Gisela Valcárcel, César Vega explicó que, por el momento, no está en condiciones para hablar de su vida personal. “Ahora, no estoy preparado para responder esta pregunta. Estoy en un estado tranquilo”, señaló.

César Vega está listo para hablar de Suu Rabanal

No obstante, el participante de El artista del año se animó a hablar con la prensa de GV Producciones y dio más detalles de su actual situación con Suu Rabanal. Aunque no admitió si terminaron o no, dejó en claro que lo que siente por la cantante no es algo que se va a desaparecer tan fácilmente.

“El amor no se acaba de la noche a la mañana, de hecho, nunca he hablado de estos temas, pero estoy preparado para hacerlo . Yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen altos y bajos, pero siempre se puede llegar a solucionar, sería muy bueno para mi vida”, comentó César Vega, quien señaló sus deseos de ver a Suu apoyándolo en El artista del año.

César Vega anunció el fin de su relación con Suu Rabanal

A mediados de julio del 2019, César Vega anunció que su relación amorosa con Suu Rabanal llegó a su final.

“A través del siguiente comunicado quiero informar que desde hace varios meses mi relación amorosa terminó. Sin embargo, lo hago público ahora para zanjar los rumores que se vienen dando en algunos medios de comunicación, con la única finalidad de proteger mi vida personal y mi carrera artística”, escribió en sus redes.