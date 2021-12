¿Qué fue de Yamilet de la Jara, la ganadora de La voz Perú que se fue del país?

La voz Perú se ha convertido en uno de los programas con mayor éxito en nuestro país, tanto así que muchos de los ganadores han logrado desarrollar notables carreras y mantenerse vigentes. Tras la última temporada, en la que se eligió como campeona a Marcela Navarro, muchos han empezado a preguntarse ‘¿qué fue de Yamilet de la Jara, su antecesora?’ Por ello, aquí te lo contamos.

Su paso por La voz Perú

El 2015, la puertorriqueña Yamilet concursó en la tercera temporada de La voz Perú y, con solo 19 años, se alzó como ganadora de la competencia. En aquella ocasión, la joven, quien formaba parte del equipo Alex Lora, no solo se llevó el primer lugar, sino que además superó a tres grandes artistas: Susan Ochoa (ganadora de Viña del Mar), Jair Mendoza y Jairo Tafur (imitador de Dyango).

Yamilet de la Jara junto a su entrenador Álex Lora en el set de La voz Perú. Foto: Latina

¿Qué fue de Yamilet de la Jara?

Luego de su destacada participación en La voz Perú, Yamilet de la Jara continuó trabajando en su carrera como solista y grabó temas como “Perro amor”, “Poco hombre”, entre otros.

Gracias a su talento y perseverancia, viajó a Rusia para competir en el festival White Nights of St Petersburg, uno de los más importantes de Europa del Este y, además, el 2020 obtuvo el primer puesto con su tema “Live like this”, en el Music is the Universal Cure, un concurso realizado en Los Ángeles (Estados Unidos) con el fin de difundir esperanza y positividad durante la pandemia del COVID-19.

Yamilet de la Jara es una cantante y compositora puertorriqueña radicada en Perú. Foto: Yamilet/Instagram

Actualmente, Yamilet se encuentra viviendo en Puerto Rico, desde donde se proyecta a seguir componiendo más música. El 26 de noviembre del 2021, la artista lanzó su single “Sígueme a ciegas”, el cual ya está disponible en YouTube y las principales plataformas digitales. Además, ahora comparte con sus seguidores todos los detalles sobre sus grabaciones y presentaciones mediante su cuenta oficial de Instagram: yamiletmusic.

¿Quién es Yamilet de la Jara?