Miss Universo 2021: ¿quiénes son las candidatas a llevarse la corona del certamen?

El próximo domingo 12 de diciembre se llevará a cabo la edición 70 del Miss Universo. La gala del concurso mundial de belleza tendrá lugar en Israel, específicamente en la ciudad turística Eliat. Mientras tanto, las 78 candidatas al título ya se encuentran en el país asiático para el certamen . En la siguiente nota, te contamos quiénes son las candidatas y todo lo que debes saber sobre el Miss Universo 2021.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2021?

Miss Vietnam

Miss Grecia

Miss Suiza

Miss Republica Checa

Miss Panamá

Miss Noruega

Miss Nicaragua

Miss Holanda

Miss Mauricio

Miss Laos

Miss Kosovo

Miss Corea

Miss Kazajistán

Miss Italia

Miss Israel

Miss Irlanda

Miss Islandia

Miss Hungría

Miss Honduras

Miss Haití

Miss Guatemala

Miss Gran Bretaña

Miss Ghana

Miss Francia

Miss República Dominicana

Miss Dinamarca

Miss Islas Caimán

Miss Camerún

Miss Cambodia.

¿Quién es la representante peruana en el Miss Universo 2021?

Yeli Rivera será la representante peruana en el Miss Universo 2021, que se realizará en Israel. La modelo fue ganadora del Miss Perú 2021, por lo que se medirá contra las demás participantes el próximo domingo 12 de diciembre. Ella hermana de Kelin Rivera, la ganadora del Miss Perú 2019.

Además, ansía crear una ONG para ayudar a niños y adolescentes a desarrollarse de manera profesional para que más adelante sean personas de éxito. “Quiero enseñarles lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando era niña, para no cargar esa mochila tan pesada con tantos eventos negativos”, sostuvo en una entrevista.

Yeli Rivera se coronó como Miss Perú en octubre pasado. Foto: Miss Perú 2021

¿Cuándo es el Miss Universo 2021?

El Miss Universo 2021 tendrá lugar el próximo domingo 12 de diciembre.

¿Dónde se realizará?

El Univese Arena, ubicado en la ciudad turística de Eliat, en Israel, será el epicentro del Miss Universo 2021.

¿Cuántos países participarán en el Miss Universo 2021?

Serán un total de 78 concursantes de diferentes países las que participen en la edición 70 del Miss Universo 2021.