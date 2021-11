Quién es Pedro Castillo, el músico que comparte nombre y apellido con el presidente de Perú

Para nadie es un secreto que el actual presidente del Perú, Pedro Castillo, tiene tanto retractores como personas que lo apoyan a cuatro meses de comenzado su Gobierno. Esto ha generado que miles de usuarios en las redes sociales utilicen estas plataformas para hacer llegar su malestar hacia el mandatario, aunque en el proceso hayan terminado etiquetando a la persona equivocada.

Este es el caso del músico venezolano Pedro Castillo, quien ha tenido que soportar duras críticas y comentarios sin encontrarse directamente involucrado en la política peruana. El compositor nacido en Cuba incluso ha tenido que utilizar su cuenta de Twitter para pedirle a los internautas que dejen de confundirlo con el primer mandatario peruano.

¿Quién es el venezolano Pedro Castillo?

Como se lee líneas más arriba, Pedro Castillo es un reconocido músico venezolano que nació en Cuba el 14 de febrero de 1959, en medio de la revolución organizada por Fidel Castro. Por ello, el hoy compositor solo estuvo 30 días en la isla caribeña, y sus padres decidieron partir hacia Venezuela escapando de esa agitada situación política y social.

En 1982 ingresa a la Universidad Simón Bolívar, donde se gradúa de ingeniería eléctrica, carrera que ejerció en el canal Venezolana de Televisión. Fue recién hasta 1987 que comenzó a dedicarse a la música de forma profesional para consagrarse como uno de los más importantes en el país que lo vio crecer.

Su influencia musical de los años 70 lo llevó a inclinarse por un sonido progresivo-sinfónico que predominó por aquellos años. Con más de 20 álbumes con bandas como Tempano o Aditus, dos como solista y 25 años de carrera, convierten a Pedro Castillo en uno de los referentes del arte venezolano.

El tuit de Pedro Castillo pidiendo que dejen de confundirlo con Pedro Castillo Terrones

El 30 de septiembre y harto de las críticas sin saber la razón, el venezolano Pedro Castillo utilizó su cuenta de Twitter para enviar un breve, pero contundente mensaje al pueblo peruano. El compositor pidió que no lo confundan más luego de varias semanas de ataques en su contra.

Pedro Castillo pidió que dejen de confundirlo con el presidente del Perú. Foto: Twitter

“Amigos peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. No”, señaló el artista.

Pedro Castillo y otras personalidades que fueron confundidas en redes sociales

El caso de Pedro Castillo no es el único en las plataformas virtuales. Por ejemplo, el salsero Luis Enrique ha sido equivocadamente etiquetado por personas que querían dirigirse al entrenador de fútbol Luis Enrique. El cantante ha tenido que aclarar en más de una ocasión este hecho, aunque sigue siendo víctima de críticas y ataques cada cierto tiempo.

Otro curioso caso fue el de un ciudadano japonés de usuario Tas, que recibió la ira de los peruanos allá por el 2018 cuando Paolo Guerrero luchaba por asistir al Mundial de Rusia peleando con el Tribunal del Deportes o TAS. El ciudadano nipón siempre tuvo buen humor, incluso se sumó a la causa del capitán de la selección peruana, quien logró decir presente en el máximo evento del fútbol.