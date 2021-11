Diego Val se emociona al recordar que padeció enfermedad física: He pasado por muchas operaciones

Hace unos meses, Diego Val fue parte de El artista del año y ahora integra un nuevo reality de televisión internacional. El cantante participa del programa Por amor o por dinero de la cadena de Telemundo. En uno de los episodios recién emitidos, el peruano no pudo evitar conmoverse cuando recordó que padeció de una enfermedad que lo hizo sufrir mucho y producto de ello tuvo que utilizar muletas durante cuatro años.

El actor expresó que su logro es para todas las personas que padecen de una condición física. “Yo he estado en muletas cuatro años, muchas operaciones... y el hecho de que yo esté acá con ustedes significa mucho... gracias”, dijo entre lágrimas.

El artista dedicó unas palabras luego de haber ganado un reto. “Para todos mis compañeros es muy importante que yo les diga esto, cuánto significa esto para mí. De repente para ustedes esto es una competencia... el hecho de que yo gane con una dificultad física que muchos no saben... he sufrido una enfermedad” , se le escucha decir en un video difundido por Instarándula.

Magaly Medina arremetió contra cantante luego de insultar a reporteros

El pasado 27 de octubre, la conductora se pronunció sobre los insultos que recibió su equipo cuando intentaba entrevistar al artista. “Este alucinado, creo que tiene el ego del tamaño del mundo. No racionaliza cuidadosamente. Oye, tú ¿crees que voy a gastar plata de mi caja chica para pagarle a reporteros para que te sigan? No, por favor, pisa tierra. No pagaría un real para que te sigan”.

¿Qué dijo Diego Val a los reporteros de Magaly Medina?

El cantante llegó a Perú para grabar algunos temas para su álbum y es cuando los comunicadores se acercaron a él para realizarle algunas preguntas, pero el artista reaccionó de mala forma ante las cámaras de Magaly TV. “No, yo no tengo problemas con nadie, sino que vi la casaca y me asusté. No me sigas, papi. No me molesto, sino que me llegan...”.