Karla Tarazona sobre su matrimonio con Rafael Fernández: “La mejor decisión fue tomar terapia”

La presentadora Karla Tarazona conversó con el diario Trome acerca de su esposo Rafael Fernández y contó cómo han aprendido a sobrellevar su relación basada en ayuda profesional. Además, anunció que su matrimonio religioso se realizará este 2022.

En la entrevista fue consultada por la consolidación de su matrimonio y aseguró: “Sí. El tiempo se ha pasado volando. Ha sido un año maravilloso y vivimos una bonita etapa, a pesar que todo se dio muy rápido. La mejor decisión, por ambas partes, fue tomar terapia de pareja. Es un tema de prevención porque cada uno viene con sus fantasmas y en una relación cuesta trabajo la convivencia. La terapia que llevamos hasta el día de hoy nos ha servido mucho para replantear nuestra vida personal y sentimental”.

Además, le preguntaron a Karla Tarazona sobre sus planes por el aniversario. “No sabemos qué haremos porque estamos en plena campaña de trabajo, pero después de Año Nuevo hemos planeado irnos al norte con toda la familia. El mismo 18 haremos una cena en familia”, mencionó. Asimismo, dejó claro que al igual que su esposo, ella también es detallista y tiene su regalo sorpresa para Rafael.

Sobre si habrá o no boda religiosa afirmó que “Sí, pero no será ahorita, sino para el próximo año. Estamos concentrados en el trabajo y con la ayuda social, cual no lo hemos dejado estos meses. Muy aparte de lo que trabajamos y ganamos, tratamos de compartir con las personas que lo necesitan. Rafael está visitando muchas ollas comunes y lo seguirá haciendo”.

Finalmente, Karla Tarazona negó que esté en la dulce espera “Eso (llegada del bebé) va ser sorpresa, cuando menos se lo esperen.... llegará. Ahorita no hay nada (no está embarazada), si hubiera algo estaría tranquilita en mi casa, pero no es así”.

Karla Tarazona estrena estudio de fotografía en su casa

La empresaria Karla Tarazona mostró emocionada el nuevo estudio de fotografía que han puesto en su casa para publicitar los productos de su esposo Rafael Fernández.

Por ello, publicó un video corto en sus redes sociales mostrando el espacio. “¡Al fin! Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Gracias Rafael Fernández por acompañarme en mis locuras, gracias por cumplir mis sueños y empujarme siempre a ser mejor. Estrenando nuevo estudio”.

Karla Tarazona defiende a Luciana Fuster

Tras salir las imágenes de Luciana Fuster y Patricio Parodi besándose en una casa en Paracas, muchos empezaron a especular sobre un presunto romance.

Por su parte, la locutora Karla Tarazona salió en su defensa: “Tiene derecho a salir con las personas que quiere. Lo que no se ve bien es que por coincidencias de la vida siempre termina saliendo con gente que o a sido pata del alma o mejores amigos”.