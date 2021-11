Greg Michel pide donación de sangre en sus redes sociales tras sufrir accidente

Greg Michel, quien fue parte del fenecido reality Combate, recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo a todos sus seguidores. Tras haber sufrido un terrible accidente en su gimnasio de Tarapoto, el último 16 de noviembre, el modelo quedó en coma y posteriormente tuvo que ser operado del brazo. Después de ello, el belga hizo un anuncio en su Instagram donde menciona que necesita donaciones de sangre para continuar con su recuperación.

En el mensaje se explica que todas aquellas personas que deseen colaborar deben acercarse al hospital Dos de Mayo e indicar el nombre del modelo.

“A todos mis amigos que vivan en Lima, Greg necesita sangre, los que puedan ir a donar, por favor, apersonarse al banco de sangre del hospital Dos de Mayo y dar el nombre de Greg. Muchas gracias de antemano” , se lee en sus historias de la mencionada red social.

Sebastián Lizarzaburu da detalles de la salud de Greg Michel

Sebastián Lizarzaburu, amigo del modelo belga, lo acompañó desde el accidente que sufrió en la selva peruana. Él pidió colaboración a sus fans para que puedan trasladarlo a Lima y ser intervenido quirúrgicamente.

En un reciente video, habló del estado de salud de su colega, quien permanece en el hospital Dos de mayo.

“La primera operación (salió) bien. Sin embargo, no solo tiene arterias comprometidas, sino también tendones y ligamentos, así que mañana le harán unos exámenes y parece que (habrá) una segunda operación”, puso en un sus historias de Instagram junto a una foto del extranjero con las manos enyesadas.

Greg Michel reaparece desde el hospital

El ex chico reality se grabó desde las instalaciones del hospital en el que se encuentra guardando reposo, y actualizó a sus seguidores sobre los últimos acontecimientos en su estado de salud.

Según contó Greg Michel a través de una serie de historias de Instagram, tiene el brazo inmovilizado y por ello deberán realizarle más operaciones para evitar su amputación.

“Van a tener que operarme una vez más para reconstruir mi mano, porque no la puedo mover. (…) Tengo que seguir siendo fuerte, como siempre lo he sido”, relató el ex chico reality con el semblante bastante apagado.