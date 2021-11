Cassandra celebra la primera semana de su bebé: “Eres el regalo más bonito”

Cassandra Sánchez de Lamadrid se mostró muy emocionada por los primeros siete días de su pequeño Milan. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió un emotivo mensaje dedicado a su pequeño, donde menciona cómo ha cambiado su vida desde que lo tuvo entre sus brazos.

“Felices siete primeros días, mi amor. Aún no puedo creer lo mucho que has crecido en estos pocos días, la felicidad no me cabe en el cuerpo y no puedo esperar a vivir todo lo que descubriremos juntos”, Escribió en las primeras líneas de su post, el cual acompañó con un mensaje donde aparece cargando a su bebé, junto a Jessica Newton y una pequeña torta.

“Eres el regalo más bonito que pudo haberme dado la vida” , agregó.

Publicación de Cassandra Sánchez de Lamadrid Foto: Instagram

Jessica Newton a Cassandra y Deyvis tras el nacimiento de su hijo: “Ustedes serán su mundo”

La empresaria Jessica Newton felicitó a Cassandra Sanchez y Deyvis Orosco. Además, compartió una foto de la videollamada que tuvo con la pareja luego del nacimiento del pequeño Milan.

“Para todos, ustedes serán los padres Cassandra y Deyvis, pero para Milan, ustedes serán su mundo. Bendecido miércoles 17″, decía en el mensaje.

Deyvis Orosco le compone tierna canción a su bebé Milan

El cantante compartió en su perfil de Instagram una emocionante canción que compuso durante la dulce espera de su pareja, Cassandra Sánchez De Lamadrid.

“Te soñaba antes de tenerte y hoy ya estás aquí. Previos a tu llegada, hijo mío”, escribió como descripción de la publicación. Emocionó a sus seguidores con la letra de la pieza musical, que expresa cómo se sintió durante el embarazo de su pareja, dedicándosela a Milan. Cantó acompañado de su guitarra en una íntima sala, mientras miraba a la cámara.