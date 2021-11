Eugenio Derbez sobre Carmen Salinas: “Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella”

Hace algunas semanas, Carmen Salinas conmocionó a todos sus seguidores al tener un derrame cerebral. Asimismo, sus familiares son los que se han encargado de brindar detalles de su estado de salud en sus redes sociales y, como consecuencia de esto, ellos no han dejado de enviarle mensajes de aliento. También, se sumó Eugenio Derbez, quien hace algunos días se comunicó con el sobrino de la actriz para ayudarla.

El artista habló con la prensa mexicana para promocionar el reality de comedia LOL. A su paso, aprovechó ese momento para referirse a la delicada situación en la que se encuentra Carmen Salinas, con quien ha trabajado en algunas ocasiones.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Carmen Salinas?

El actor Eugenio Derbez recordó que cuando trabajó con Carmen Salinas en la película The valet compartió momentos muy cercanos. “Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella, pero acababa de filmar una película con ella en el verano en donde salió de mi mamá. Estuve un mes conviviendo con ella y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, contó.

Derbez mencionó que cuando se enteró del delicado estado de Salinas quedó muy sorprendido, pues trabajó junto con ella semanas anteriores. Además, tras pasar un mes a su lado, el actor cómico la pudo sentir como su mamá.

“Más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, es el mes que acabamos de pasar en Atlanta porque, de verdad, la sentí como mi mamá, y platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje. Me platicaba anécdotas de mi mamá y demás. Yo la sentía como mi mamá, y que de repente, de un día a otro, me entero de esto, fue muy muy fuerte”, añadió.

Eugenio Derbez brindó todo su apoyo a la familia de Carmen Salinas

El artista Eugenio Derbez mencionó que tuvo comunicación con Gustavo Briones, el sobrino de Carmen Salinas, para brindarle toda la ayuda que necesite. “Cuando me enteré de lo que pasó, pues hablé con el sobrino le dije: ‘Oye, por favor, en lo que pueda ayudar si hay necesidad de cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos, lo que necesite, por favor, avísame’”, sostuvo.