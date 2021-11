Siddhartha, pareja de Yuya, sorprende a sus seguidores al publicar tierna foto con su hijo

El cantante mexicano Siddhartha y pareja de Yuya sorprendió en las redes sociales al subir una fotografía junto a su hijo llamado Mar. Es la primera vez que el artista se anima a compartir una tierna imagen junto a él, ya que la que se encarga de dar más detalles del pequeño es la famosa influencer.

En la imagen que subió en su cuenta de Instagram, se ve a Siddhartha sentado en un cómodo mueble y en brazos tiene a su pequeño. Aunque no se ve el rostro de Mar se puede apreciar el cuerpo completo de su primogénito.

El reciente post llamó la atención de sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle diversos mensajes. “Muchas felicidades”, “No puedo con tanta ternura, qué bellos”, “Los amo, que guapo, son las criaturas más divinas de México”, “Muero de ternura”, “Ya queríamos verte cargando a Mar”, “Esa foto me da mil años de vida”, fueron algunas de las reacciones.

El cantante mexicano Siddhartha compartió su primera foto con su hijo Mar. Foto: Composición / Instagram

Yuya preparó pastel para celebrar el primer mes del nacimiento de su bebé

El 31 de octubre, la famosa youtuber Yuya mostró, a través de sus redes sociales, sus habilidades en repostería y le preparó un pastel a su hijo Mar para celebrar su primer mes de nacido.

“Aquí el primero. Siempre soñé que si algún día podía tener hijos, yo misma les haría sus pasteles. (Qué bueno que no se lo puede comer aún porque me quedo sequísimo) Feliz primer mes, Mar”, contó en su cuenta de Instagram.

Yuya habla sobre su experiencia con la lactancia: “Ha sido más compleja de lo que pensé”

A través de sus redes sociales, la famosa influencer Yuya dijo que la etapa de la lactancia no fue nada fácil para ella. Ella reveló que se preparó para ese momento, pero la situación se complicó.

“Mi historia respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que pensé (…). Metiéndome a los cursos pensé que al nacer Mar iba a tener leche, pero no me sucedió así. (...) Sé que todas lo vivimos distinto, a mí se me complicó porque habían unos temas de salud que hicieron que se me dificultaran más, pero ahí voy con ayuda”, les dijo a sus seguidores.