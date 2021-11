Así se baila EN VIVO: sigue AQUÍ la gala del reality show de Telemundo

Así se baila sigue cautivando a la teleaudiencia internacional con sus elaboradas y emotivas presentaciones en la pista de baile. Actualmente, en el exitoso formato producido por la cadena de televisión hispana Telemundo, solo quedan cuatro parejas que compiten por hacerse acreedores del trofeo y el cuantioso premio de 200.000 dólares.

En la última gala, presenciamos la sentimental despedida de Jennifer Peña y Obie Bermúdez debido a que no alcanzaron los votos del público necesarios para seguir en carrera. En las siguientes líneas te compartimos toda la información que debes saber para no perderte la nueva entrega del reality show de Telemundo.

¿En qué quedó el capítulo anterior?

En la última gala, se reveló el trofeo que obtendrá la pareja ganadora del reality de baile. Asimismo, Jennifer Peña y Obie Bermúdez dijeron adiós a la competencia al no conseguir los votos suficientes del público para asegurar su permanencia.

Por otro lado, la película Encanto presentó una coreografía especial dedicada a Colombia, país en el que fue ambientado el largometraje.

En el reality show de baile mostraron el trofeo que recibirá el ganador de la competencia. Foto: captura/Así se baila

¿Quiénes son las parejas en Así se baila?

Las parejas que continúan en competencia en Así se baila son las siguientes:

Adrián Di Monte y Sandra Itzel

Laura Flores y Gabriel Porras

Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz

Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas.

¿Cómo votar por mi pareja favorita en Así se baila?

AQUÍ te explicamos cómo votar por tu pareja favorita en el programa de baile:

Accede al siguiente enlace: Telemundo.com/AsíseBaila

Dale clic en el botón votación en la parte superior izquierda

Haz clic en la foto de la pareja a la quieres darle tu voto.

Asimismo, no olvides que la votación es únicamente para los ciudadanos que residan en Estados Unidos. Si te encuentras en otro territorio, no podrás emitir tu voto. Si lo intentas, aparecerá este mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

Jacky Bracamontes y Carlos Adyan son los conductores del reality show Así se baila. Foto: Telemundo

¿A qué hora empieza Así se baila?

Desde las 8.00 p. m. (hora de Perú y México) se transmite Así se baila a través de las pantallas de Telemundo. A continuación, te contamos a qué hora puedes ver el reality show dependiendo de tu país de residencia.

Chile: 10.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

¿En qué canal se emite Así se baila?

El programa de competencias, Así se baila, se transmite EN VIVO por el canal de Telemundo. Otra opción para ver el reality show es a través de la plataforma de streaming de NBC.

Jennifer y Obie Bermudez fueron eliminados en la última edición de Así se baila. Foto: captura/Telemundo

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Puedes mirar toda la programación EN VIVO de Telemundo a través de su página web oficial Telemundo Now en la siguiente dirección: www.telemundo.com.

¿En qué canal sale Telemundo en Megacable?

En Megacable, puedes disfrutar de la gala de hoy, domingo 21 de noviembre, de Así se baila a través de los canales 214 (SD) y 1214 (HD).

A partir de las 8.00 p. m. se transmite el reality show de baile Así se baila. Foto: Telemundo

¿Cómo ver Telemundo en Totalplay?

En la plataforma Totalplay, el canal para ver el reality show de baile de la cadena de televisión internacional Telemundo es el número 277.

¿Cómo ver Telemundo en Izzi?

Si cuentas con el aplicativo Izzi, puedes disfrutar EN VIVO del programa de baile a través del canal 205.

¿Cómo ver Telemundo en Sky?

Puedes sintonizar Telemundo EN VIVO a través de Sky en el canal 1226(HD) y el 214 (SD).

Samadhi y Adriano siguen en competencia en el reality show Así se baila. Foto: Telemundo

¿Dónde ver Así se baila EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS mediante la transmisión EN DIRECTO de La República Espectáculos, donde encontrarás todos los pormenores sobre el programa Así se baila.