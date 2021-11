Arcángel se pronuncia sobre la muerte de su hermano: “Mi alma acaba de morir hoy también”

Arcángel, quien en los últimos años ha presentado complicaciones en su salud, se encuentra atravesando un duro momento tras la noticia de que su hermano de 21 años, Justin Santos, perdió la vida en un lamentable accidente en San Juan, Puerto Rico. Según los primeros reportes de EFE, el joven falleció tras ser expulsado de su auto por el fuerte impacto que recibió por una mujer que manejaba en aparente estado de ebriedad.

El accidente se produjo a las 2.35 a. m. (Hora local de Puerto Rico) a la altura del puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina. Asimismo, se supo que el acompañante de Justin también salió del vehículo y resultó herido.

Ante esta noticia, Austin Santos, más conocido como Arcángel, se pronunció a través de sus redes sociales, donde pidió resignación y fuerza para estos momentos complicados.

Arcangel lamentó la pérdida de su hermano en redes sociales. Foto: composición Instagram/ Facebook

¿Qué dijo Arcángel tras la muerte de su hermano?

Desde sus historias de Instagram, Arcángel dejó algunos mensajes donde aceptaba la decisión de Dios, pero a la vez manifestó el profundo dolor que le causaba la muerte de su hermano menor.

“Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada, padre. Se me enseñó a que tu voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada. Y aunque duela a nivel inexplicable, si es así es tu voluntad . Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos”, escribió.

“Es lo único que te pido. Es lo que necesito, mejor dicho, ya que tu mi dios me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré. Me diste una verdadera lección en esta vuelta. La que más me ha dolido para serte sincero. Pega bajo y fuerte”, añadió.

PUEDES VER: Arcángel y De la Ghetto regresan al reggaetón con nuevos temas

En medio de su dolor, Arcángel se comprometió a ser fuerte para apoyar a su familia en esta difícil situación.

“Y no tengo de otra que aprender por eso solo te pido que me muestres el camino. Lo demás déjamelo a mí, dame las fuerzas para poder guiar esta familia por el camino correcto y eso solo hago contigo en esta vuelta. Porque las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también” , finalizó.

Arcángel sufrió preinfarto

A mediados de setiembre del 2019, se reportó que Arcángel sufrió un preinfarto cuando se dirigía a la ciudad de Orlando, en Estados Unidos. El artista fue auxiliado oportunamente y al poco se pronunció para agradecer la preocupación de sus seguidores.

“Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música”, dijo el cantante de reguetón.