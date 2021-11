Camila Cabello y Shawn Mendes: ¿cómo fue su historia de amor?

Ante el asombro de muchos fanáticos, la relación entre Camila Cabello y Shawn Mendes llegó a su fin. Hace solo algunos días, la ahora expareja había subido a sus redes sociales fotografías y videos celebrando juntos el Día de Muertos, festividad mexicana que se lleva cabo cada 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, ayer anunciaron por medio de sus cuentas de Instagram que ya no mantienen más una relación romántica. Cabello y Mendes se conocieron en el 2014, fecha en la que también se volvieron muy buenos amigos. A continuación te contamos detalles sobre cómo fue evolucionando la conexión de los intérpretes de “Señorita”, que pasaron de ser mejores amigos a novios.

Cronología del amor: ¿cuándo se conocieron y cuál fue su primera canción juntos?

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en el año 2014, en el tour del cantante y compositor estadounidense Austin Mahone, quien en ese momento también salía con la cantante. Además, a nivel profesional, Camila era parte del grupo musical femenino Fifth Harmony. Apenas se conocieron, Mendes y Cabello no tardaron en combinar su talento: al año siguiente trabajaron juntos en la composición de “I know what you did last summer”, que formó parte del álbum Handwritten de Mendes. El single fue exitoso e incluso llegó a ser el número 1 en la lista Billboard 200.

PUEDES VER: Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian el fin de su relación con sentido mensaje en redes sociales

En el año 2016, Cabello dejó definitivamente al grupo de Fifth Harmony y continuó su carrera en solitario. Es en ese año que publica su famosa canción “Havana’', que pertenecía a su álbum debut llamado Camila. Su single, de acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), fue la canción más vendida del 2018, con 19 millones de copias.

Por su lado, a finales de 2017, Shawn Mendes sorprendió a todos los fanáticos cuando en una entrevista a The New Paper comentó que pensaba en Camila como una futura pareja, aunque volvió a asegurar que solo eran amigos.

¿Cuándo empezó su relación formal?

A partir del 2019, los rumores de un posible romance entre ambos aumentaron. Por ese entonces Camila había terminado su relación con el youtuber Matthew Hussey y se encontraba enfocada en su trabajo y en sus amigos, asimismo, compartía seguido fotos con Mendes en sus redes sociales. Además, a fines de julio, iniciaron un proyecto juntos, compusieron y grabaron la exitosa canción “Señorita”, que tuvo más de 260 millones de visualizaciones en menos de un mes. La química que mostraba la pareja en el videoclip no pasó desapercibida por los fanáticos y los rumores de que podrían estar en una relación amorosa empezaron a esparcirse.

El hecho que confirmó que efectivamente Camila y Shawn estaban manteniendo una relación fue el video de una usuaria que fue compartido en Twitter, donde la pareja aparecía besándose. Asimismo, también fueron captados paseando agarrados de la mano por las calles de Nueva York. No obstante, pese a las muestras de cariño en publico, aun no confirmaban su relación.

PUEDES VER: Shawn Mendes y Camila Cabello se disfrazan de personajes de la tradición mexicana Día de Muertos

Recién en septiembre de ese mismo año, Camila confirmó su relación formal con el cantante. En una entrevista a Elle Usa, la artista indicó: “Con respecto a Shawn, no sé, la gente puede decir lo que quiera, nosotros vamos a vivir nuestras vidas, disfrutarlas y enamorarnos el uno del otro como si nadie estuviera mirando . Así es como quiero vivir. Quiero que sea algo mío y suyo. Por eso siempre he sido tan reservada con este tema, porque quiero protegerlo’'.

Ese mismo mes, Camila apareció por sorpresa en un concierto de Shawn Mendes en Toronto y ambos interpretaron la canción “Señorita”. Durante la actuación, Camila se mostraba muy contenta y Mendes se acercó para darle un beso en la mejilla. Días después, Cabello subiría a su cuenta de Instagram su primer beso público.

“Hemos visto en Twitter que han dicho cosas como que la forma en la que nos besamos es rara, que parecemos peces”, escribía Camila Cabello en una publicación de Instagram. “Han herido nuestros sentimientos”, continuó la cantante. “ Por eso les queremos mostrar cómo nos besamos realmente ”, concluía Shawn. Y los dos se besaron para acabar el vídeo.

Shawn Mendes y Camila Cabello se besan Instagram. Foto: Instagram/Camila Cabello

¿Camila y Shawn vivieron juntos?

En el año 2020, todo el mundo tuvo que guardar cuarentena por la pandemia de la COVID-19. En el caso de los artistas, tomaron la decisión vivir juntos el encierro. Aprovechando la oportunidad para compartir fotos juntos siempre que podían.

Shawn Mendes y Camila Cabello. Foto: Instagram/Camila Cabello

Se acabo el amor, pero continúa la amistad

Un año después, parece que las cosas no han funcionado para Camila y Shawn, los cantautores compartieron un mensaje en sus redes sociales anunciando el fin de su relación, pero resaltando que aún mantendrán la amistad.

“Hola, chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, se puede leer en la publicación de Instagram.