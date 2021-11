Magaly Medina tras beso entre Patricio Parodi y Luciana Fuster: Él no la respeta mucho

Los rumores sobre un romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster nacieron a mediados de setiembre, cuando los chicos reality empezaron a grabar TikTok juntos y se dejaron ver juntos en varias salidas. A pesar de que en diferentes oportunidades lo negaron, el programa de Magaly Medina finalmente sacó a la luz un ampay en el que se vio besándose a los integrantes de Esto es guerra.

Los modelos fueron captados muy cariñosos durante una fiesta en Paracas. Ante esto, la conductora de Magaly Medina cuestionó que los jóvenes no hayan formalizado. Flavia Laos ha sido vista con Patricio Parodi tras su ruptura y especuló una posible reconciliación.

“Se dan besitos, ella lo besa, él la besa, se dan piquitos, hasta que alguien les dice que seguramente hay alguien por ahí mirando. Ese es el espíritu del ampay, justamente desmentir aquello que la gente niega. Ellos lo han negado tanto que han despertado una insana curiosidad de los chacales” , dijo la presentadora el último lunes 15 de noviembre.

Según Magaly Medina, sería Patricio Parodi quien dudaría en formalizar la relación con Luciana Fuster, ya que la expareja de ella, Ignacio Baladán, es amigo del popular ‘Pato’.

“Él, por lo menos, orgulloso de Luciana no está, chapa con ella cuando nadie lo ve, de manera clandestina sin que se entere, de repente Ignacio tampoco lo sabe y Flavia tampoco. No creo que Patricio ahora salga y diga ‘sí tengo un romance con ella’. Ya lo hubiera hecho. Pero, cuando no la respetas, yo creo que a Lucianita no la respeta mucho el ‘Pato’” , comentó.

Patricio Parodi niega romance con Luciana Fuster

Antes de que saliera a la luz el ampay, Patrico Parodi aseguró que solo es amigo de Luciana Fuster. “Somos amigos, grabamos tiktoks... Así como he grabado con Rosángela, grabaré con ella. He grabado con Tefa, con Angie, con Paloma, con todas mis compañeras porque es lo que el público pide, al público le gusta”, apuntó el pasado 20 de setiembre.

A Flavia Laos no le molestaría una relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster

Tras poner punto final a su relación con Patricio Parodi, Flavia Laos comentó que no le afectaría si su expareja iniciara un romance con Luciana Fuster.

“La verdad es que yo con Patricio tuve una historia muy bonita, pero ya cerramos ese capítulo. Si él quiere rehacer su vida, está en todo su derecho, ya es cosa de ellos. Yo normal (sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster), ando en otra. Estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mi crecimiento personal y no estoy pensando en eso”, aseguró el último 20 de setiembre en En boca de todos.