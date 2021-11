Luciana Fuster y Patricio Parodi disfrutan juntos de una tarde en yate

Luciana Fuster y Patricio Parodi nuevamente fueron captados juntos. Los integrantes de Esto es guerra se mostraron sonrientes y disfrutando de una reunión a bordo de un yate. El programa Amor y fuego difundió estas imágenes en su adelanto del programa de este lunes 15 de noviembre, generando la interrogante sobre si ya estarían haciendo público un presunto romance.

“ ¿Lo seguirán negando? ”, se lee en la descripción de la publicación que se compartió en la cuenta de Instagram del programa de farándula. “¿Y los códigos?”, se puede apreciar en el video.

En lo mostrado, también se ve a los influencers conversando en una camioneta. Al cabo de un rato, abandonan la misma sin perder la vista en los alrededores.

El beso entre Luciana Fuster y Patricio Parodi

Cabe señalar que la pareja de amigos ha sido vinculada sentimentalmente desde que protagonizaron un apasionado beso en La academia de EEG. En uno de los capítulos, sorprendieron a los televidentes con la íntima escena.

Desde que el capitán de los ‘Guerreros’ terminara su relación con Flavia Laos, se le ha visto seguido con Luciana Fuster. Muchos de sus seguidores especularon que ambos serían una gran pareja.

¿Luciana Fuster y Patricio Parodi son pareja?

Sin embargo, ellos descartaron mantener una relación y aclararon que es parte de la ficción. Parodi declaró a América Espectáculos que son solo amigos y que se divierten grabando tiktoks.

“ Somos amigos, grabamos tiktoks ... Así como he grabado con Rosángela, grabaré con ella. He grabado con Tefa, con Angie, con Paloma, con todas mis compañeras porque es lo que el público pide, al público le gusta”, precisó Patricio.

Así también, evidenció su molestia por vincularlo sentimentalmente con alguien sin tener pruebas.

“Siempre que estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vinculaban con Rosángela y ahora me empiezan a vincular con Luciana... No tienen pruebas, lo único que dicen es ‘porque paran juntos’”, agregó.