Giuliana Rengifo revelará si tuvo o no una relación sentimental con el esposo de Magaly Medina

Durante el programa de Amor y fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre dieron un adelanto de su próximo programa, en donde se ve a Giuliana Rengifo contar ante las cámaras si tuvo o no una relación sentimental con el actual esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano.

En el avance del clip se ve que la reportera del espacio de espectáculos le pregunta a Rengifo: “¿Tu has tenido una relación con el notario Zambrano?” . Mientras que la cantante responde entre risas: “Ah, tú quieres ser directa”.

“Yo nunca me metería en una relación... si es que la otra parte, de otra forma, sabe, es maldad que no salga y diga: ‘Sabes qué, estaba soltero’”, añadió la cantante.

“¿Estaba soltero o te engaño?”, fue la otra pregunta que le realizó la comunicadora. “No, no, en realidad c*** tampoco soy”, sostuvo Giuliana.

PUEDES VER: Giuliana Rengifo realiza concierto sobre un camión en el mercado Unicachi de Comas

“¿No crees que te quitarías el karma diciendo las cosas como fueron o piensas que tú sola no deberías decirlo?”, cuestionó nuevamente la reportera. “Claro, seguro no lo dejan”, declaró la artista.

Luego de pasar el video del adelanto, el presentador Rodrigo González se mostró sorprendido. “Explosivas declaraciones de la Rengifo. Llegó el turno de escucharla cantar a ella”, dijo. Por otro lado, Gigi invitó a sus televidentes no perderse de su programación el día de mañana (martes 16 de noviembre).

“Me imagino si Giuliana esta dando una entrevista y está aclarando o va aclarar lo que en algún momento fue un rumor, yo mañana no me voy a perder el programa y estaré a primera fila”, expresó la conductora.

Giuliana Rengifo anuncia que se separó de su pareja y canceló su matrimonio

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo contó a un medio local que se separó del padre de sus hijas, Fernando Calderón, con quien tuvo una relación de cinco años.

“Estoy separada desde hace varias semanas. La separación se dio por incompatibilidad de caracteres, no hubo un tema de infidelidad que yo sepa. A mis hijas recién les he dado la noticia y ya saben, pues hay un tema de cariño y respeto con Fernando, quien se ha portado súper bien con ellas”, expresó la exintegrante de Agua Bella para Trome.

Giuliana Rengifo se quiebra al recordar que no ve a su familia hace un año

A través de una entrevista al programa América Espectáculos, Giuliana Rengifo se mostró triste porque no la paso bien durante la pandemia, pues no pudo ver a su familia por casi un año.

“Ha sido deprimente, yo creo que no he cumplido años. No veo a mi familia, ya vamos a cumplir un año (alejados) y no veo a mi familia. Yo he tratado de convivir con el virus y cuidarme, pero en verdad es muy duro”, detalló entre lágrimas.