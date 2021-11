Luis Miguel: estiman cifra que habría ganado el cantante con su serie autobiográfica

El icónico cantante Luis Miguel, antes de estrenar la serie biográfica, había sido muy reservado con su vida privada. Desde el capítulo uno, la historia del ‘Sol de México’ impactó a sus seguidores con lo difícil que fue llegar hasta donde está actualmente, ya que estuvo rodeado de malas influencias desde su niñez y controlado por su abusivo padre ‘Luisito Rey’.

Actualmente, la miniserie protagonizada por el actor Diego Boneta llegó a su fin con la tercera y última temporada. La producción de Netflix se encargó de intentar retratar los pasajes más importantes en la vida del intérprete de “La incondicional”, como sus inicios en la música, la desaparición de su madre, sus múltiples romances y su camino a la fama internacional.

En la primera temporada, estrenada en abril del 2018, las ganancias de ‘Luismi’ superaron los 5 millones de dólares gracias al apoyo que recibió por parte de su amigo Carlos Bremer en la negociación para la serie de Netflix, según Forbes México.

Luis Miguel, la serie

Hasta el momento se desconoce la suma que ganó por las otras dos temporadas. Sin embargo, según Bremer, presidente del grupo VALUE, la compañía inversora detrás de la serie comentó que, si él estuviera en el lugar del artista, no aceptaría un monto menor a los 10 millones de dólares por cada una de las temporadas.

¿Qué ocurre en la tercera temporada de Luis Miguel, la serie?

En esta última entrega de seis capítulos estrenada el pasado 28 de octubre en la plataforma de streaming Netflix, se narran los últimos pasajes más importantes que marcaron al cantante mexicano y lo convirtieron en el artista que es hoy en día.

“Llega con nuevos personajes y la historia sigue desarrollándose en dos épocas distintas. En una, Luis Miguel (Diego Boneta) intenta reafirmar su carrera en los mercados de habla inglesa y conoce a Mariah (Jade Ewen). En la otra, se enfrenta a nuevos desafíos personales y profesionales que amenazan todo aquello por lo que ha trabajado durante sus 30 años de trayectoria musical”, se lee en la sinopsis oficial, y también cuenta cómo es que le ofrecieron crear una serie sobre su vida.

Diego Boneta pide que se reconozca su trayectoria como actor

El actor que da vida a Luis Miguel en la serie biográfica comentó que en un principio ansiaba interpretar al ‘Sol de México’, pero que ahora desea quitarse el personaje y que lo llamen por su nombre.

Diego Boneta tiene el gran reto de ser reconocido por su propio nombre, ya que con Luis Miguel, la serie ganó gran popularidad en diferentes países del mundo. Foto: Diego Boneta/Instagram.

“Aunque no es una queja, pues es lo que quería que sucediera, a fin de cuenta convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel. Soy Diego”, comentó al diario La Verdad.