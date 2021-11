Greissy Ortega anuncia que está embarazada por tercera vez: “Soy muy feliz”

Greissy Ortega conmovió a sus seguidores al revelar que está esperando a su tercer bebé, fruto de su matrimonio con Ítalo Villaseca. A través de una reciente entrevista con el programa de espectáculos D’Mañana, la hermana de Milena Zárate dio a conocer cuánto tiempo de gestación tiene y, además, la verdad sobre por qué decidió no hacer público su embarazo en anteriores oportunidades.

“No lo quería decir porque me hice la manga gástrica y era difícil decirlo, porque me podrían pasar mil cosas, hasta el día de hoy tengo mucho miedo, pero ya voy a cumplir cuatro meses de embarazo y estoy muy feliz”, declaró la bailarina al espacio de Adriana Quevedo.

Días atrás, Greissy Ortega mencionó que había empezado a presentar desórdenes alimenticios tras someterse a la operación de la manga gástrica. Luego de la intervención, la joven perdió 24 kilos en menos de tres meses.

PUEDES VER: Greysi Ortega revela que sufre desorden alimenticio tras realizarse banda gástrica

Greissy Ortega minimiza a Santi Lesmes por desatinado comentario

Greissy Ortega minimizó a Santi Lesmes, jurado en Reinas del show, por un desatinado comentario que le hizo a Milena Zárate cuando esta se encontraba recibiendo las devoluciones sobre su presentación en la pista de baile.

“La verdad es que prefiero no opinar del señor, no lo conozco muy bien, no sé por qué es conocido ni nada y no puedo opinar de alguien que no existe en mi diccionario”, aseveró la colombiana al diario El Popular.

Greissy Ortega y Santi Lesmes. Foto: composición/Greissy Ortega/Santi Lesmes/Instagram

PUEDES VER: Esposo de Greysi Ortega fue visto como fiscalizador de la MLV en intervención policial

Greissy Ortega afirma que Milena Zárate debió ganar Reinas del show

Tras el triunfo de Korina Rivadeneira, Greissy Ortega fue tajante al asegurar que Milena Zárate debió llevarse la corona de Reinas del show.

“Dejó la valla muy alta y nuestro (nombre) en alto, felicidades, mona, segundo lugar, pero lleno de aprendizajes, no todas podrán llegar hasta donde usted lo pudo hacer“, escribió en su Instagram. “El público lo sabe”, añadió la bailarina.