Erick Elera recuerda escena de cachetadas con Nataniel: Casi me rompes la quijada

Erick Elera y Nataniel Sánchez se juntaron recientemente a través de un live de Instagram para conversar con sus seguidores, quienes se encuentran emocionados con la noticia de una posible nueva temporada de la recordada serie Al fondo hay sitio, donde Elera y Sánchez interpretaban a una de las parejas más importantes de la historia.

Mientras recordaban las anécdotas que vivieron durante el rodaje de AFHS, Erick Elera mencionó una escena en particular. Se trata de aquella en la que Nataniel Sánchez tuvo que darle más de una cachetada al actor para obtener varias tomas desde distintos ángulos.

“Yo no me olvido de nada. No me olvido de las cachetadas tampoco. ¿Tú te acuerdas de la escena cuando me metiste como 20 cachetadas? (...). Un poco más y me fracturas la quijada, ¿te acuerdas?”, dijo el intérprete, en medio de las risas de Nataniel.

“¡Qué fuerte! Pobre Erick, terminó bofeteado”, comentó la actriz.

Nataniel Sánchez contó cómo se grabó la escena de la cachetada

La intérprete explicó a los espectadores que de todas las cachetadas que le propinó a Erick, solo una fue de verdad, la cual le ocasionó un fuerte dolor al actor. Sánchez precisó que, debido al ángulo en el que querían filmar la toma, no pudo medir la fuerza ni el impacto de su mano.

“La culpa fue de hacer la toma subjetiva, porque yo todo el tiempo medía para que (mi mano) te rebotara en el cachete (...). Te di mal, pero porque yo estaba mal posicionada, no podía mirar tu ángulo”, detalló.

“Recuerdo que me diste aquí, en la quijada, pero me dolió acá (en la oreja), sentí una cosa horrible, tuve que regresar (la quijada) a su sitio”, bromeó Elera.

A partir de ese momento, el actor aseguró que no quiso grabar más esa escena ni ninguna otra que implicara bofetadas.

“¡Ya no más cachetadas!, sí me asusté porque nunca había sentido esta cosa (un dolor tan fuerte)”, aseveró el actor.

¿Habrá nueva temporada de Al fondo hay sitio?

Hace poco ha circulado la noticia del posible regreso a la pantalla chica de la popular serie de televisión en una nueva temporada, cinco años después de que se emitiera su episodio final.

Según fuentes del diario El Comercio allegadas a América TV, se habría decidido revivir la peculiar historia que involucraba la caótica convivencia entre la familia Gonzales y los Maldini. Sin embargo, Gigio Aranda, el supuesto director de esta nueva entrega, así como Efraín Aguilar, productor general de Al fondo hay sitio, y el actor Adolfo Chuiman, indicaron que por el momento no han firmado ningún contrato que asegure la realización de la serie.