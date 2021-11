Diana Sánchez entregó imagen del Señor de los Milagros a su novio tras quimioterapia

El sábado 16 de octubre, mientras se llevaba a cabo una nueva edición de Reinas del show, Diana Sánchez sorprendió a los seguidores del programa al anunciar su renuncia en vivo debido a motivos personales de fuerza mayor. La modelo nacional se mostró muy dolida ante las cámaras de televisión donde se tomó un tiempo para agradecer la oportunidad a Gisela Valcárcel y toda su producción por haberla elegido.

Días después de este suceso, la propia ex chica reality confirmó ante los medios que su intempestiva salida del concurso de baile y su posterior viaje a Estados Unidos se debía a la salud de su novio. Diana reveló que Dan Guido había sido diagnosticado con leucemia por lo que debía comenzar con su tratamiento de forma inmediata.

Tras ello, Diana Sánchez ha venido conversando con los distintos programas de espectáculos acerca de la condición de su actual pareja. Esta vez, estuvo enlazada con Mujeres al mando de Latina para revelar nuevos detalles de las quimioterapias a las que viene siendo sometido Dan.

Diana Sánchez se encomienda al Señor de los Milagros para ayudar a su novio

Durante esta conversación, Diana conmovió a las conductoras al revelar que luego del primer día de tratamiento llegó a la habitación donde estaba internado su novio y le colocó un rosario y una estampita del Señor de los Milagros. La modelo aseguró que es clave el apoyo emocional de sus seres más cercanos para salir de este complicado momento.

“Cuando llegué, ¿ven que en su polito está el Señor de los Milagros? Le llevé un rosario, se lo puse en la cama, le puse el Señor de los Milagros en el polo y la enfermera notó que ahí se levantó y estuvo un rato lúcido y fue la enfermera que nos tomó esa foto”, expresó bastante conmovida.

Diana Sánchez agradece el apoyo de Gisela Valcárcel y Reinas del show

Luego de algunas semanas de su renuncia a Reinas del show, Diana Sánchez conversó con América hoy y aprovechó para agradecer el apoyo brindado a toda la producción de Reinas del show, en especial a Gisela Valcárcel.

“Dan sabía que bailar es una de las cosas que más me apasiona y fue él quien me animó y me dijo que participe. En un primer momento, tenía miedo de estar en Perú y permanecer tanto tiempo distanciada de él. Pero estar en la pista me brindó alegría, felicidad, me inyectó de cosas positivas. Lamentablemente en este proceso me llegó la noticia a la mitad del programa. Yo tenía conocimiento de que estaba mal, estaba en negación”, expresó.