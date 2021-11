Demi Lovato lanza al mercado su primer juguete sexual

Demi Lovato anunció su propia línea de juguetes sexuales en sociedad con Bellesa. El sitio web de la empresa describe al objeto como un producto revolucionario, el cual viene en una caja muy discreta de color amarillo. Tras ello, la cantante reveló que buscaba crear su marca de vibradores para romper el estigma del uso de este tipo de accesorios.

La artista compartió con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a su creación en la que escribió. “¡Presentamos la Demi Wand! Quería crear mi propio juguete sexual para eliminar el estigma del placer y llevar tu relación sexual al siguiente nivel”, publicó.

La intérprete de “Heart Attack” se ha asociado con muchas empresas comerciales, pero esta es la primera vez que lanza su primer juguete sexual. Anteriormente, ha colaborado en la industria de la belleza, ropa deportiva e incluso ha escrito un libro.

PUEDES VER Demi Lovato afirma que se identifica como una persona de género no binario

Demi Lovato aseguró que se identifica con el género no binario

Hace meses, la cantante reveló que descubrió su identidad sexual tras un largo proceso de introspección. “Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria. Siento que representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy”, expresó en su podcast 4D with Demi Lovato.

Demi Lovato reflexiona con su canción, “Dancing with the devil”

Por medio de una publicación en Instagram, Demi Lovato recordó sobre el difícil episodio que vivió hace varios años generada por sus adicciones. Además, aconsejó a sus seguidores que pidan ayuda si se encuentran en la misma situación. “El video musical ya está disponible. Gracias por escuchar y gracias por escucharme. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, recuerde que está bien pedir ayuda”, indicó.