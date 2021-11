Teletón 2021: Eddie Fleischman y Gisela Valcárcel se interrumpen en plena transmisión

La Teletón 2021 se viene llevando a cabo durante este sábado 6 de noviembre, con la firme de intención de recaudar fondos para los niños que se atienden en la Clínica San Juan de Dios. Por ello, artistas como Aldo Miyashiro, Mario Irivarren, Eddie Fleischman, Gisela Valcárcel, entre otros, vienen conduciendo las diversas secuencias que buscan incentivar a la gente a donar en favor de esta causa.

Sin embargo, y a pesar de la buena intención, no todo es color de rosa entre los presentadores invitados. Esto se debe a que Eddie Fleischman y Gisela Valcárcel protagonizaron un pequeño cruce de palabras cuando la popular ‘Señito’ intentó mandar a un corte comercial.

Antes de este momento, la conductora de Reinas del show hizo su primera aparición en pantallas, pero tuvo que interrumpir la misma debido a problemas técnicos en su micrófono. En ese momento, el periodista deportivo comenzó a dar una breve opinión acerca del partido entre Perú y Bolivia del próximo jueves 11 de noviembre.

Fue ahí cuando Gisela volvió a intervenir y preguntó de forma irónica quién jugaba aquel día. Luego, la ‘Señito’ siguió pronunciándose ante el público televidente y pidió que los mismos puedan empezar a colaborar con esta Teletón.

Tras unos segundos, Gisela intentó mandar a un corte, cuando Eddie la interrumpió para preguntarle por el cómputo del evento. Sin embargo, Valcárcel insistió con la pausa y le pidió al periodista que no la “boicotee” este año.

Por su parte, el ‘Colorado’ le aseguró que este año no habría “pinchaglobos” y luego dio su venia para que Gisela Valcárcel pueda mandar al corte comercial.

Mario Irivarren empujó a ‘Fideito’ Menacho durante la Teletón 2021

Durante una secuencia de la Teletón 2021, se logra apreciar a Mario Irivarren haciendo a un lago de forma violenta al actor ‘Fideito’ Menacho.

Según la cuenta de Instarandula, el chico reality reaccionó de esta manera ya que el actor lo estaba opacando y no le daba un espacio para salir en pantalla.

Mario Irivarren fue criticado por usuarios al ver la actitud que tuvo con joven actor

Mario Irivarren se pronuncia tras ser acusado de empujar a ‘Fideito’ Menacho

Tras este hecho durante la Teletón 2021, Mario Irivarren ha recibido cientos de críticas a través de las redes sociales. Por ello, el chico reality utilizó el mismo medio para defenderse y asegurar que tuvo mala intención con el actor.

“No hay ningún tipo de mala intención. Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas. No sé si reírme o molestarme porque son cosas que no vienen al caso. Aquí no ha habido ningún problema, solo la gente que se inventa esta narrativa”, expresó.