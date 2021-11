El presidente de México se pronunció sobre la muerte de Octavio Ocaña

La muerte de Octavio Ocaña conmocionó a sus fieles seguidores de México como de diversos países Latinoamericanos. La Fiscalía general de justicia del Estado de México determinó como causa de la muerte un disparo en la cabeza que habría sido provocado por él mismo y que Ocaña habría estado bajo el efecto del alcohol y cannabis. Asimismo, su padre rechaza la versión policial.

El miércoles 3 de noviembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la muerte del actor y mencionó que contará con la intervención del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación.

“ Me enteré que el papá pidió que interviniéramos y lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia y que se revise todo el caso ”, sostuvo.

A través del programa Chismorreo, Octavio Pérez, padre del fallecido actor, confirmó que luego de las declaraciones del presidente mexicano fue contactado.

“Sí, él ya hizo un comunicado en la mañana, ya se comunicó el secretario particular de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ya se comunicó conmigo. Tuvimos un enlace, una llamada, el día de hoy, no sé la hora, en cuanto hable con ellos, yo luego hago un comunicado y les aviso cómo estuvo la cosa”, contó.

El señor Perez, quien declaró hace algunos días que fueron los agentes policiales quienes acabaron con la vida de su progenitor, espera que se realice una investigación a fondo.

“Que sí me van a apoyar, ya a la Fiscalía nada más faltaría ver que investigara como debe de ser, con todas las anomalías que hubieron (sic), todas las fallas que hubieron (sic), los videos que hay. Ahorita ya levanté la voz y ya me escucharon. Fue la presión social, yo no metí, no tengo ningún abogado metido ahorita porque no me interesaba, lo que quería primero era limpiar el nombre de mi hijo y es todo. Un abogado mío todavía no entra en acción, va a entrar a su debido tiempo, pero ahorita queríamos arreglar esto socialmente porque todo mundo conoció a Benito” continuó el señor en un enlace telefónico.